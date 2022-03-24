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Британія наклала санкції на доньку Лаврова – її квартиру в Лондоні конфіскують

Жінці заборонили проживання на території Великобританії. 

Поліна Полякова
Фото: Розслідування Олексія Навального
Поліна Полякова

Великобританія внесла до санкційного списку доньку російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова Поліну Полякову. 

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

"Найцікавіше, що тепер її квартира в Лондоні за 4,4 млн фунтів стерлінгів буде конфіскована, а банківський рахунок заморозять. Дозвіл на проживання в Британії скасовано. Подейкують, багато вільної нерухомості є на Сахаліні", – зауважив він.

Сахалін – острів на Далекому Сході, куди окупанти депортують українців із Маріуполя, обманюючи їх щодо припинення евакуації в Запоріжжя. 

Поліна Полякова – донька Лаврова від жінки на імʼя Світлана, з якою міністра повʼязують "давні та близькі стосунки", як це характеризували російські журналісти. 

Полякова працювала в МЗС Росії. У 2016 році вона орендувала на 999 років квартиру в Лондоні, сплативши за це 4,4 млн фунтів стерлінгів. 

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