Британія наклала санкції на доньку Лаврова – її квартиру в Лондоні конфіскують

Великобританія внесла до санкційного списку доньку російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова Поліну Полякову.
Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.
"Найцікавіше, що тепер її квартира в Лондоні за 4,4 млн фунтів стерлінгів буде конфіскована, а банківський рахунок заморозять. Дозвіл на проживання в Британії скасовано. Подейкують, багато вільної нерухомості є на Сахаліні", – зауважив він.
Сахалін – острів на Далекому Сході, куди окупанти депортують українців із Маріуполя, обманюючи їх щодо припинення евакуації в Запоріжжя.
Поліна Полякова – донька Лаврова від жінки на імʼя Світлана, з якою міністра повʼязують "давні та близькі стосунки", як це характеризували російські журналісти.
Полякова працювала в МЗС Росії. У 2016 році вона орендувала на 999 років квартиру в Лондоні, сплативши за це 4,4 млн фунтів стерлінгів.