Столтенберг залишиться на посаді генсека НАТО через війну в Україні ще на рік

Його повноваження закінчувалися у вересні.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг залишиться на посаді ще на рік через війну в Україні.

Про це повідомляє Твіттер AFP News Agency.

"Голова НАТО Столтенберг залишиться на посаді додатковий рік на тлі війни в Україні", - зазначає видання.

#BREAKING NATO chief Stoltenberg to stay in office extra year amid Ukraine war pic.twitter.com/Ck5vsNWFLm — AFP News Agency (@AFP) March 24, 2022

Столтенберг займає посаду з 1 жовтня 2014 року, він мав очолювати Північоатлантичний альянс до 30 вересня 2022 року.

Нагадаємо, сьогодні у Брюсселі триває екстрений саміт Північно-Атлантичного альянсу через вторгнення Росії в Україну.