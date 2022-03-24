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Столтенберг залишиться на посаді генсека НАТО через війну в Україні ще на рік

Його повноваження закінчувалися у вересні.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг залишиться на посаді ще на рік через війну в Україні.

Про це повідомляє Твіттер AFP News Agency.

"Голова НАТО Столтенберг залишиться на посаді додатковий рік на тлі війни в Україні", - зазначає видання.

Столтенберг займає посаду з 1 жовтня 2014 року, він мав очолювати Північоатлантичний альянс до 30 вересня 2022 року.

Нагадаємо, сьогодні у Брюсселі триває екстрений саміт Північно-Атлантичного альянсу через вторгнення Росії в Україну.

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