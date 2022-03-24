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​Військове керівництво РФ відмовляється від контактів з Пентагоном, – The Washington Post

У США вважають, що контакти між керівниками оборонних відомств потрібні, щоб уникнути непотрібної ескалації.

​Військове керівництво РФ відмовляється від контактів з Пентагоном, – The Washington Post
Ллойд Остін
Фото: wikipedia.org

Після вторгнення Росії в Україну міністр оборони США Ллойд Остін і Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк А. Міллі неодноразово намагалися провести телефонні розмови з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу та начальником генерального штабу збройних сил РФ генералом Валерієм Герасимовим, однак росіяни відмовились від контактів. 

Про це повідомило видання The Washington Post з посиланням на речника Пентагону Джона Кірбі.

Видання зазначає, що Москва та Вашингтон підтримують зв'язок для усунення конфліктів через пряму телефонну лінію. Представники міністерства оборони США описали її як тактичний механізм, що дозволяє уникнути прорахунків, особливо коли йдеться про захист повітряного простору та території НАТО, але його функціональність обмежена.

У США вважають, що контакти між керівниками оборонних відомств потрібні, щоб уникнути непотрібної ескалації.

«Існує серйозний ризик ескалації без прямого контакту між найвищими посадовими особами, – сказав The Washington Post Джеймс Ставрідіс, який обіймав посаду Верховного головнокомандувача Об’єднаними збройними силами НАТО з 2009 по 2013 рік. – Ми повинні уникати сценарію, коли НАТО і Росія вступають у війну, тому що військові керівники не можуть підняти телефон і пояснити один одному, що відбувається».

За його словами, якщо російська ракета або штурмовик знищить командний пункт США через польсько-український кордон, «це може призвести до швидкої та незворотної ескалації, включаючи потенційне використання ядерної зброї».Джеймс Ставрідіс зазначив, що коли він був верховним головнокомандувачем Об’єднаних сил, то міг зателефонувати начальнику генштабу РФ в будь-який час «і кілька разів робив це для прояснення ситуації та деескалації».

Нагадаємо, сьогодні президент США Джо Байден візьме участь у саміті НАТО, зустрічі лідерів G7 та з Європейською Радою. Планується, що президент США та лідери ЄС оголосять про «наступний етап» військової допомоги Україні, нові плани щодо розширення та посилення економічних санкцій, а також спроби подальшого зміцнення оборони НАТО вздовж кордону з Росією. 

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