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Великобританія надасть Україні 6000 ракет

Також уряд Британії виділить 25 млн фунтів стерлінгів на підтримку ЗСУ.

Великобританія надасть Україні 6000 ракет
Фото: EPA/UPG

Сполучене Королівство надасть Україні нову партію зброї. Про це, як повідомляє пресслужба уряду Великобританії, заявив британський прем'єр-міністр Борис Джонсон.

Про новий пакет підтримки України Джонсон оголосить сьогодні на зустрічах лідерів НАТО і G7.

Новий пакет військової допомоги включатиме 6000 ракет, зокрема протитанкові та фугасні.

Також уряд Британії виділить 25 млн фунтів стерлінгів на підтримку ЗСУ. Вони підуть на екіпіровку, обладнання та зарплати для українських військових.

Британія також надасть додатково 4,1 млн фунтів стерлінгів Всесвітній службі BBC у рамках боротьби з дезінформацією в Росії та Україні, та обіцяє допомогу в розслідуванні військових злочинів Міжнародним кримінальним судом.

Нагадаємо, раніше Джонсон попросив своїх чиновників проаналізувати доцільність поїздки в Україну, але служба безпеки британського прем’єра проти такого візиту. 

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