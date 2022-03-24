"Війна на українській землі - це лише початок для Росії. Росія намагаєтсья перемогти свободу всіх людей у Європі, усіх людей у світі".

Президент Володимир Зеленський звернувся до світової спільноти і наголосив, що всі ми разом маємо перемогти країну-агресорку Росію. Тому що війна Росії проти України, це - війна проти свободи як такої.

Про це він заявив у відеозверненні. Зеленський говорив англійською (переелад).

"Війна на українській землі - це лише початок для Росії. Росія намагаєтсья перемогти свободу всіх людей у Європі, усіх людей у світі. Намагається показати, що тільки труба (газова, -ред.) і жорстока сила має значення. Намагається показати, що люди не мають значення, як і все те, що робить нас людьми. І саме тому ми повинні зупинити Росію. Світ має зупинити війну", - сказав президент.

Зеленський подякував усім, хто підтримує Україну та свободу. Він закликав говорити про це, виходити на акції та мітинги.

"Війна триває. Терор проти мирних людей продовжується. Вже місяць. Так довго! Це розбиває серце мені і всім українцям та кожній вільній людині на Землі. Тому я прошу вас виступити проти війни. Починаючи від 24 лютого, рівно через місяць після торгнення Росії. Від цьго дня і надалі показуйте вашу позицію. Виходьте з ваших офісів, ваших домівок, ваших шкіл та університетів. Виходьте заради миру. З українською символікою. Щоб підтримати Україну, свободу, житя. На віші площі та вулиці, щоб вас почули. ", - наголосив президент.

Окремо Зеленський звернувся до громадян Росії. Він говорив російською:

"А сейчас хочу сказать отдельно гражданам РФ. Уверен, среди вас много тех, кому политика вашего государства противна. Кого уже просто тошнит от того, что вы видите по телевизору. От того, как вам врут ваши же пропагандисты в интернете. Пропагандисты, которые оплачиваются из ваших налогов. И врут о войне, которая оплачивается из ваших налогов. И которая делает беднее всех граждан России. Каждый день всё больше.

Разве это не глупо? Ваше государство собирает с вас налоги, чтобы сделать вас беднее. Чтобы изолировать вас от мира. Чтобы вас было легче контролировать и проще отправлять на войну умирать... Поэтому вы, граждане России, тоже заинтересованы в мире. Спасайте своих сыновей от войны. Рассказывайте правду о войне. И если можете покинуть Россию, чтобы не отдавать ваши налоги на войну, сделайте это".

Зеленський наголосив, що війна триває вже місяць - у шість разів довше, ніж планував ворог, ніж російське командування доповідало російському президенту.

"Вони були впевнені, що Україна – це не держава. Вони були впевнені, що ми – це не народ. Вони обманули самі себе. Але нам немає до них діла. Це їхнє державне самогубство. А ми лише захищаємо своє життя. Свою свободу. Нашу власну державу. Наших дітей. А значить – наше майбутнє. Це війна за незалежність. І ми зобовʼязані перемогти", - додав президент.

Нагадаємо, Зеленський впевнений, що нові санкції проти Росії за військове вторгнення в Україну будуть запроваджені вже цього тижня.

Повідомлялося, що під час візиту до Європи цього тижня президент США Джо Байден попросить союзників застосувати агресивніші економічні санкції проти РФ. Також лідери ЄС обговорять з Байденом застосування нафтового ембарго проти країни-агресорки.