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Російські військові облаштували базу на мелітопольському аеродоромі й ведуть звідти обстріли

Аеродром розташований впритул до міста, й стрільба звідти наражає мирне населення на небезпеку.

Російські військові обладнують власну базу на околиці Мелітополя на території місцевого військового аеродрому. З цієї бази окупанти ведуть ракетний обстріл по всій території України, повідомив у своєму щоденному відеозверненні мер міста Іван Федоров.

"На сьогоднішній день росіяни будують там свою військову базу, з якої також роблять випуски ракет по всіх містах не лише Запорізької області, а й України в цілому. І авжеж, це особливо небезпечна точка розміщення, тому що будуть знищуватися всі ці ракетні установки, з яких будуть бити по наших українських містах. Тому росіяни свідомо піддають небезпеці мирне населення, роблячи його заручником і живим щитом у військовий час", – повідомив Федоров.

Територія аеродрому впритул прилягає до міської зони, упродовж першого дня вторгнення це летовище зазнало масованих обстрілів з боку військ РФ з повітря.

Федоров також повідомив, що разом із центральними органами влади продовжує робити запити до російської сторони з вимогою відкриття гуманітарного коридору у Мелітополь, оскільки гуманітарна ситуація в місті "є на порозі катастрофи".

Нагадаємо, 16 березня Федорова звільнили з російського полону.

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