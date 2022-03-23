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Із дев'яти гуманітарних коридорів сьогодні спрацювало сім, - Верещук

Міністерка розповіла, як відбувалася евакуація людей та доставка гумдопомоги.

Із дев'яти гуманітарних коридорів сьогодні спрацювало сім, - Верещук
Ірина Верещук
Фото: скрин відео

Міністерка з реінтеграції ТОТ Ірина Верещук розповіла про результати роботи гуманітарних коридорів 23 березня. Вона наголосила, що з дев'яти коридорів сьогодні спрацювало сім.

Всього сьогодні було евакуйовано 4 554 людини.

Донецька область: З міста Маріуполь до Запоріжжя сьогодні на власному транспорті дісталися 2 912 маріупольців

Автобуси і вантажівки з гуманітраною допомогою, які ще вчора доїхали до Бердянська, були цілий день заблоковані окупаційними військами на вїзді до міста

Також цілий день на блокпості у місті Василівка окупанти утримували додаткову колону автобусів для евакуації маріупольців і бензовоз. Колона сьогодні залишиться на ніч у місті Токмак і завтра зранку продовжить рух до міста Бердянськ.

За словами Верещук, завтра, 24 березня, мають бути звільнені рятувальники з ДСНС та водії автобусів, яких вчора безпідставно затримали у місті Мангуш.

Запорізька область. Колону автобусів для евакуації людей з міста Пологи до Запоріжжя сьогодні цілий день окупанти утримували на блок пості у місті Василівка. Зараз їх вже пропустили і вони продовжать рух по маршруту завтра зранку з міста Токмак.

Із міста Гуляйполе до Запоріжжя вдалося евакуйовати 51 людину і завезти гуманітарну допомогу.

Київська область. Із селищ Велика Димерка та Богданівка до Броварів вдалося евакуювати 769 людей. З міста Бородянка до Білої церкви через обстріли з боку російськиї окупантів сьогодні знову не вдалося вивезти людей.

Із села Светильня до Броварів евакуювали 150 людей.

Луганська область. З міст Рубіжне, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Креміна та селища Ніжнє сьогодні евакуйовано до міста Бахмут 672 людини. Також гуманітраними коридорами до цих міст було доставлено 60 тон гуманітарної допомоги (консерви, крупа та мука).

Нагадаємо, раніше Верещук наголосила, що російські військові майже повністю знищили Маріуполь. Усіх цивільних звідти необхідно евакуювати.

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