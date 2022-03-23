У Чернігові снаряд окупантів пошкодив аміакопровід, - ОВА

В обласній адміністрації повідомили, що концентрація випарів аміаку - в межах допустимої норми.

23 березня російські окупаційні війська обстріляли в Чернігові одне з харчових підприємств. Снаряд потрапив у машинну залу й пошкодив магістральний аміакопровід.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Чернігівської обласної військової адміністрації.

"Станом на 20.10 підрозділи ДСНС обстежували ємності та запірну арматуру. Концентрація випарів аміаку в межах допустимої норми", - наголосили в ОВА.

За попередніми даними, жертв і постраждалих внаслідок обстрілів немає.

В адміністрації кажуть - оскільки обстріли міста все ще тривають, то подальші ураження підприємства потенційно можуть призвести до витоку аміаку.

Обласна влада нагадала правила поведінки населення в умовах викиду/виливу аміаку:

виходити із зараженого району необхідно перпендикулярно до напрямку вітру;

якщо немає можливості вийти з району зараження, необхідно укритися в укриттях, підвалах, нижніх поверхах. У помешканні чи укритті слід загерметизувати вікна, двері, вентиляцію (бажано тканиною, змоченою в лимонній кислоті або слабкому розчині оцту чи води);

в квартирі (будинку) бажано пройти до ванної кімнати та включити душ на мілке розпилення (вода поглинає аміак із повітря), вентиляцію не вмикати (витягує чисте повітря та затягує забруднене);

якщо відчуваєте запах аміаку — дихати через зволожену марлеву пов’язку (бажано змочити 5% розчином оцтової або лимонної кислоти).

Нагадаємо, 21 березня внаслідок обстрілів Росії на хімпідприємстві "Сумихімпром", розташованому на околицях міста, стався витік аміаку. Радіус зони ураження складає від 2,5 до 5 кілометрів.