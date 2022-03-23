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У Києві під час обстрілу окупантів загинула російська журналістка

Повідомляється, що з нею загинув ще один цивільний. Двоє людей, які її супроводжували, - поранені і госпіталізовані.

У Києві під час обстрілу окупантів загинула російська журналістка
Оксана Бауліна
Фото: theins.ru

У Києві під час російського ракетного обстрілу загинула російська журналістка The Insider Оксана Бауліна.

Про це повідомляється на сайті видання.

Зазначається, що журналістка загинула під час виконання редакційного завдання. Вона знімала руйнування після обстрілу Подільського району столиці та потрапила під новий ракетний обстріл.

З нею загинув ще один цивільний. Двоє людей, які її супроводжували, - поранені та госпіталізовані.

Раніше Бауліна працювала у "Фонді боротьби з корупцією". Після внесення організації до екстремістського списку вона змушена була виїхати з Росії. Як кореспондентка вона поїхала в Україну, де встигла зробити кілька репортажів зі Львова та Києва.

Видання висловлює глибокі співчуття рідним та близьким Оксани і обіцяє продовжувати висвітлювати війну в Україні, у тому числі й такі військові злочини Росії, як обстріли житлових районів, де гинуть мирні жителі та журналісти.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня російська армія знову обстріляла Київ. Пошкоджень зазнали будівлі у Святошинському та Шевченківському районах. Унаслідок ворожого обстрілу Шевченківського району столиці була поранена одна людина. Її госпіталізували. Ввечері окупанти завдали удару по Подільському району столиці. Повідомлялося, що загинула людина.

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