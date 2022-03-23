Рада збереться на засідання найближчими днями, доопрацьовуємо порядок денний, – Корнієнко

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко повідомив, що найближчими днями відбудеться засідання парламенту. Серед питань, які будуть винесені на розгляд депутатського корпусу, – продовження податкової та митної реформ, щоб забезпечити механізм майже безперешкодного ввезення необхідних вантажів до України.
"Мова і про гуманітарку, і про товари першої необхідності, і про продукти харчування, про паливо й так далі", – цитує Корнієнка пресслужба ВР.
Також, за словами віцеспікера, розглядатимуться законопроєкти, які стосуються посівної. Зокрема, документ, котрий унормовує діяльність аграріїв у воєнний час, а також законопроєкт про підвищення кримінальної відповідальності за некоректне поводження з гуманітарною допомогою.
До розгляду представлені і законопроєкти, які важливі для військової сфери. Наприклад, це значні зміни та уточнення в законопроєкт щодо опору.
"Ми розуміємо, що зараз такі сили будуть розвиватися, бо на жаль, у нас є частина територій, де зараз потрібна діяльність саме таких сил", – зазначив Олександр Корнієнко.
За словами політика, на пленарному засіданні буде розглянуто й інші питання.
"Виборці бачать, що ми працюємо інтенсивно: приймаємо іноді більше десятка законопроєктів, зараз ми доопрацьовуємо порядок денний з тим, щоб було максимально ефективне засідання", – сказав заступник голови Ради.
За його словами, потрібно дослухатися до прохань військових щодо жорсткіших заходів проти тих, хто фотографує техніку. Відповідний законопроєкт ще обговорюється.
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"Думаю, що ми вийдемо на оптимальний варіант з колегами. Дійсно, подібна поведінка вже набула ознак шкідництва. У такі важкі часи будемо підвищувати за це відповідальність", – сказав Корнієнко.
Щодо покарання народних депутатів України, які виїхали за кордон, віцеспікер зазначив, що така норма діє, якщо людина мобілізаційного віку покидає територію країни після оголошення мобілізації.
"Я повністю погоджуюся з пані Генеральною прокуроркою, що є ще моральна й політична відповідальність", – зазначив він.