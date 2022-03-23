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Рада збереться на засідання найближчими днями, доопрацьовуємо порядок денний, – Корнієнко

Депутатський корпус розгляне продовження податкової та митної реформ, питання посівної і важливі для військової сфери законопроєкти.

Рада збереться на засідання найближчими днями, доопрацьовуємо порядок денний, – Корнієнко
Віцеспікер ВР Олександр Корнієнко
Фото: rada.gov.ua

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко повідомив, що найближчими днями відбудеться засідання парламенту. Серед питань, які будуть винесені на розгляд депутатського корпусу, – продовження податкової та митної реформ, щоб забезпечити механізм майже безперешкодного ввезення необхідних вантажів до України.

"Мова і про гуманітарку, і про товари першої необхідності, і про продукти харчування, про паливо й так далі", – цитує Корнієнка пресслужба ВР.

Також, за словами віцеспікера, розглядатимуться законопроєкти, які стосуються посівної. Зокрема, документ, котрий унормовує діяльність аграріїв у воєнний час, а також законопроєкт про підвищення кримінальної відповідальності за некоректне поводження з гуманітарною допомогою.

До розгляду представлені і законопроєкти, які важливі для військової сфери. Наприклад, це значні зміни та уточнення в законопроєкт щодо опору.

"Ми розуміємо, що зараз такі сили будуть розвиватися, бо на жаль, у нас є частина територій, де зараз потрібна діяльність саме таких сил", – зазначив Олександр Корнієнко.

За словами політика, на пленарному засіданні буде розглянуто й інші питання.

"Виборці бачать, що ми працюємо інтенсивно: приймаємо іноді більше десятка законопроєктів, зараз ми доопрацьовуємо порядок денний з тим, щоб було максимально ефективне засідання", – сказав заступник голови Ради.

За його словами, потрібно дослухатися до прохань військових щодо жорсткіших заходів проти тих, хто фотографує техніку. Відповідний законопроєкт ще обговорюється.

"Думаю, що ми вийдемо на оптимальний варіант з колегами. Дійсно, подібна поведінка вже набула ознак шкідництва. У такі важкі часи будемо підвищувати за це відповідальність", – сказав Корнієнко.

Щодо покарання народних депутатів України, які виїхали за кордон, віцеспікер зазначив, що така норма діє, якщо людина мобілізаційного віку покидає територію країни після оголошення мобілізації. 

"Я повністю погоджуюся з пані Генеральною прокуроркою, що є ще моральна й політична відповідальність", – зазначив він.

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