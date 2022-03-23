"Ви зможете зробити так, щоб Росія шукала миру, щоб завершила цю війну проти свободи, проти рівності, проти братерства".

Президент України Володимир Зеленський виступив парламентом Франції і закликав надати Україні більше зброї для захисту від Росії, а також запровадити більше економічних санкцій проти країни-окупанта.

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Глава Української держави заявив, що очікує від Франції лідерства, яке б змусило Росію шукати миру.

Зеленський подякував Франції та її президентові Емануелю Макрону за допомогу.

"Українці бачать, що Франція також цінує свободу, як це було завжди. І ви захищаєте її. Ви пам’ятаєте, що таке свобода, рівність та братерство. Кожне з цих слів для вас наповнене силою. Тому ми очікуємо від вас, від Франції, від вашого лідерства, що ви зможете зробити так, щоб Росія шукала миру, щоб завершила цю війну проти свободи, проти рівності, проти братерства, проти всього, що зробило Європу єдиною", – заявив президент України.

Також він запропонував Франції стати одним із гарантів безпеки.

"Потрібні гарантії, що безпека буде непохитною, а війни справді не буде. І в цілому війни будуть неможливими. Ми створюємо таку систему гарантій, нову систему безпеки, в якій Франція, я вірю, матиме провідну роль", – сказав Зеленський.

Президент України наполягає на тому, що нині потрібен новий санкційний пакет проти Росії з боку Франції.

"Французькі компанії мають піти з російського ринку – Renault, Auchan, Leroy Merlin та інші мають перестати бути спонсорами для російської військової машини. Людські цінності коштують дорожче, чим прибуток на крові", – сказав Зеленський.