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Зеленський найближчим часом очікує на розмову з лідером Китаю

Про конкретні домовленості щодо розмови поки невідомо. 

Зеленський найближчим часом очікує на розмову з лідером Китаю
Фото: segodnya.ua

Президент України Володимир Зеленський очікує на розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном найближчим часом. Про це з посиланням на високопосадовця, помічника глави держави пише New York Times. 

"Китай повинен грати більш помітну роль, щоб покласти край цій війні", – говорив голова Офісу президента Андрій Єрмак британській дослідницькій організації. 

Урядовий український речник, імʼя якого видання не називає, сказав, що Володимир Зеленський хоче поговорити з Сі Цзіньпіном, і що це "зіграє конструктивну роль" в сприянні деескалації. Він не зазначив однак, чи вже домовлено про розмову. 

Раніше розмову з Сі мав президент США Джо Байден. Він попередив Сі Цзіньпіна про наслідки, які матиме підтримка Росії. Цзіньпін заявив, що обидві країни повинні не тільки спрямовувати свої відносини правильним шляхом, а й брати на себе частку міжнародної відповідальності та працювати заради миру та спокою в усьому світі. 

Раніше видання Financial Times повідомило, що Росія попросила Китай про військову допомогу для продовження вторгнення в Україну. FT також стверджує, що США повідомили союзників у Європі та Азії, що Китай «показав готовність» надати Росії військову підтримку у її вторгненні в Україну. Згодом цю інформацію підтвердили офіційні особи США, додавши, що Вашингтон спробує переконати Пекін не втручатися на боці Росії

14 березня в Римі відбулась семигодинна зустріч Яна Цзечі та радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана. 

"Ми дуже чітко дали зрозуміти Пекіну, публічно та непублічно, що така підтримка (агресії Росії. – LB.ua) матиме наслідки", – заявив за її підсумками речник Держдепартаменту Нед Прайс.

У свою чергу, Ян Цзечі заявив, що стан справ в Україні досяг такого становища, якого Китай не хотів би бачити. 

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