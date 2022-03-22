Зеленський вдруге звернувся до італійців: треба більше тиску на Росію, щоб вона шукала не резервістів, а мир

Президент України Володимир Зеленський ще раз звернувся до італійців, виступивши в Палаті депутатів Італії.

Він закликав італійців не зволікати з тиском на Росію.

“117 дітей, тисячі дорослих. Тисячі поранених. Десятки тисяч зруйнованих родин. Сотні тисяч зруйнованих доль. Мільйони, вже мільйони покинутих домівок. І все це почалося з однієї людини”, - зазначив президент.

“Українські міста руйнуються. Деякі майже повністю знищені. Як Маріуполь. Ви чули. Наше місто на березі Азовського моря. Там, де жило близько пів мільйона людей. Приблизно як у вашому місті Генуя. Я там був. І тепер там, у Маріуполі, нічого немає. Тільки руїни. Уявіть – повністю спалену Геную. Після трьох тижнів повної блокади. Бомбардувань, обстрілів, які не припинялися жодної миті. Розбиту Геную, з якої рятуються люди, ваші прекрасні люди. Пішки, машинами, автобусами... Тільки б дійти туди, де безпечно”, - заявив Зеленський.

Глава держави також нагадав, що українські лікарі одними з перших прийшли на допомогу, коли під ударами пандемії ковіду цього потребувала Італія. І подякував Італії за її допомогу Україні.

“Ви підтримали нас – щиро, швидко. Не просивши нічого на заміну. Ви допомагаєте нам і зараз – ми дуже цінуємо це. Але все ж”, - зазначив Зеленський, додавши, що треба більше санкцій, тиску, “щоб Росія шукала не військові резерви чи найманців у Лівії або Сирії, а мир”.

“Наслідки цієї війни вже відчуваються в багатьох частинах світу. Не тільки в Європі. І найстрашнішим буде голод. Який наближається для різних країн. Україна завжди була одним з найбільших експортерів продовольства. Але як ми можемо сіяти під ударами російської артилерії? Як ми можемо сіяти, коли ворог свідомо мінує поля, знищує бази з пальним? Ми не знаємо, який врожай у нас буде. І чи зможемо ми експортувати? Коли заблоковані і захоплені наші порти. Кукурудза, олія, пшениця й багато-багато інших товарів. Життєво необхідних товарів. У тому числі для ваших сусідів. Через море”, - відзначив президент.

Він закликав Італію не бути курортом для вбивць, заблокувати активи всіх, хто має вплив у Росії, підтримати повне ембарго на торгівлю і заборону для російських кораблів заходити в порти.

“Допоможіть нам. Зупиніть убивства. Збережіть українські родини. …Від першого дня цієї війни ви розділили наш біль і допомагаєте щиро – від серця. Українці будуть памʼятати це завжди. Ваше тепло, вашу небайдужість і вашу силу, яка повинна зупинити одну людину. Всього одну людину, щоб вижили мільйони”, - резюмував президент.

Нагадаємо, це вже друге звернення президента Володимир Зеленського до італійців. Першого разу він звернувся для людей, які вийшли на мітинг проти війни, 12 березня. Тоді він закликав італійців тиснути на політиків, щоб вони закрили небо над Україною.