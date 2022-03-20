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Верховна Рада збереться наступного тижня — Корнієнко

Розглянуть питання евакуації підприємств, посівної та реформи митниці.

Верховна Рада збереться наступного тижня — Корнієнко
Фото: срин відео

Верховна Рада збереться наступного тижня: планують розглянути питання реформи митниці, продовольчої безпеки, проведення посівної, відновлення економіки та евакуації підприємств. Про це повідомив перший заступник Голови ВР Олександр Корнієнко в ефірі національного телемарафону.

«Потрібно відновлювати економіку, потрібно відновлювати роботу підприємств: перевозити їх, евакуювати. Треба говорити про посівну, про продовольчу безпеку. Це ті теми, які будуть обговорюватися на найближчих зустрічах парламенту. Я відчуваю, не можу казати точно, бо це питання безпеки, у першу чергу, наступного тижня парламент знову збереться і плідно попрацює. Є всі плани, щоб це відбулося», - сказав він.

Перший віцеспікер зазначив, що серед економічних ініціатив на засіданні Верховної Ради розглядатиметься реформа митниці, яка передбачає спрощення всіх митних процедур для пришвидшення завезення предметів, необхідних для України.

Водночас Корнієнко розповів, що у парламенті консультуються з Мін'юстом щодо припинення діяльності парламентської партії "Опозиційна платформа - За життя".

"Ми зараз в стані консультацій із Міністерством юстиції. Поки що по-закону це виглядає так, що це має бути судовий процес", - зауважив він.

Разом з тим Корнієнко припустив, що Мін'юст може запропонувати інший механізм.

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