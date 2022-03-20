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ВКонтакте масово розсилає користувачам заклик до протестів у РФ

Офіційну сторінку соцмережі вдалось зламати.

ВКонтакте масово розсилає користувачам заклик до протестів у РФ

Сторінку соцмережі "ВКонтакте" зламали хакери. Від імені офіційної сторінки користувачі почали отримувати повідомлення, які висвітлюють правдиві факти про війну в Україні. Про це повідомляє видання 24техно.

У тексті повідомлень йдеться про кількість жертв серед цивільного населення, зокрема дітей. Також наводяться дані про втрати російської армії та кількість полонених, які влада приховує від своїх громадян. Росіян закликають виходити на протести проти війни в Україні та вимагати відставки Путіна.

Крім цього, користувачі соцмережі також почали отримувати відео, яке демонструє жорстокі наслідки злочинів окупантів.

Офіційна сторінка "ВКонтакте" має 12,4 мільйона підписників. 

Нагадаємо, раніше хакери Anonymous зламали російські потокові сервіси Wink та Ivi і показали росіянам війну в Україні.

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