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Окупанти сьогодні здійснили авіаудар по населених пунктах Житомирщини, є травмовані

Пошкоджено будинки.

Окупанти сьогодні здійснили авіаудар по населених пунктах Житомирщини, є травмовані

Сьогодні, 20 березня, окупанти здійснили авіаудар по населених пунктах Коростенського району на Житомирщині.

Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Унаслідок удару пошкоджено 13 будівель. 

Попередньо травмовано троє людей. 

Пожежі, які виникли внаслідок обстрілів, ліквідовано. Підрозділи ДСНС продовжують розбирати завали на місці пошкоджених будівель.

Нагадаємо, 17 березня у с. Яблунівка Коростенського району на Житомирщині внаслідок артилерійського обстрілу було зруйновано два приватні житлові будинки.

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