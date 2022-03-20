Сьогодні, 20 березня, окупанти здійснили авіаудар по населених пунктах Коростенського району на Житомирщині.
Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
Унаслідок удару пошкоджено 13 будівель.
Попередньо травмовано троє людей.
Пожежі, які виникли внаслідок обстрілів, ліквідовано. Підрозділи ДСНС продовжують розбирати завали на місці пошкоджених будівель.
Нагадаємо, 17 березня у с. Яблунівка Коростенського району на Житомирщині внаслідок артилерійського обстрілу було зруйновано два приватні житлові будинки.