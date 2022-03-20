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Укрзалізниця запускає човникові рейси з лівого берега Києва на правий

Поїзд базово складатиметься з 6 вагонів, кількість яких варіюватиметься залежно від попиту пасажирів.

Укрзалізниця запускає човникові рейси з лівого берега Києва на правий
Архівне фото
Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця запускає з 21 березня човникові рейси Дарниця - Святошин. Вони допоможуть мешканцям лівого берега Києва дістатися на правий.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

"Зокрема, поїзди будуть зручними для трансферу до Центрального залізничного вокзалу, поки червона лінія метро працює з обмеженнями, а автосполучення між берегами ускладнене", - йдеться в повідомленні.

Поїзди зі станцій "Дарниця" та "Святошин" вирушатимуть щогодини, починаючи з 07:30, останні рейси о 18:30.

Поїзди робитимуть зупинки на станціях "Лівий Берег", "Видубичі", "Київ-Деміївський", "Протасів Яр", "Київ-Пасажирський" (зупинкова платформа Північна), "Караваєві Дачі", "Київ-Волинський", "Борщагівка-Технічна", "Борщагівка".

Поїзд базово складатиметься з 6 вагонів, кількість яких варіюватиметься залежно від попиту пасажирів.

Вартість проїзду 15 грн, квитки можна придбати в роз'їзного касира на борту або в офіційному чат-боті УЗ.

Нагадаємо, раніше УЗ також повідомила, що повертає платний проїзд із заходу на схід і за кордон. Евакуаційні потяги залишаться безкоштовними.

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