УЗ повертає платний проїзд із заходу на схід і за кордон, евакуаційні потяги - безкоштовні

УЗ повертає платний проїзд на схід і за кордон, евакуаційні поїзди залишаться безкоштовними

Укрзалізниця з наступного тижня запроваджує платний проїзд поїздами в напрямках із заходу до центру, на схід і на південь, а також за кордон.

Про це повідомив голова правління УЗ Олександр Камишін під час всеукраїнського телемарафону, передає "Інтерфакс-Україна".

"Платний проїзд для рейсів, які з заходу їдуть у центр, на схід і на південь. І вже цього тижня ми повертаємо платний проїзд за кордон", - заявив Камишін.

У пресслужбі УЗ наголосили, що евакуаційні потяги та електрички залишаться безкоштовними.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко також повідомив, що в березні Укрзалізниця евакуювала 2,77 млн людей зі сходу, півночі та півдня у центральні та західні регіони.

Тако було доставлено понад 27,3 тисячі тонн гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни в Україні загинули 33 співробітники Укрзалізниці.