ЗСУ на Вінниччині збили російську ракету

Активних бойових дій в області не ведеться.

У неділю, 20 березня, над Вінницькою областю збили ракету російських окупантів.

Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов у Telegram.

"У Вінницькій області спокійно. Активних бойових дій не ведеться. Наші ЗСУ продовжують збивати ракети над Вінницькою областю. Тільки що збита російська ракета", - заявив він.

Нагадаємо, що 18 березня у Вінницькій області українські військові збили три ракети окупантів.

Також Вінницьку область уранці 15 березня обстріляли ракетами. За словами Борзова, постраждалих нема, ракета не влучила в будівлі.