​Абсолютна більшість українців упевнені, що Україна зможе відбити напад Росії, - соцопитування

Абсолютна більшість українців упевнені, що Україна зможе відбити військовий напад Російської Федерації.
Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".
Так, 77% опитаних вважають, що справи в Україні рухаються у правильному напрямку. Протилежної думки лише 14%, 10% не змогли оцінити. У всіх регіонах і серед усіх вікових груп домінує оцінка напрямку як правильного.
Віра в перемогу залишається на найвищому рівні: 93% опитаних вірять у те, що Україна зможе відбити напад РФ. Упевненість у перемозі переважає в усіх регіонах країни.
Половина (47%) опитаних сподіваються, що Україна зможе перемогти у війні з РФ уже в найближчі кілька тижнів. Чверть (23%) вважають, що війна триватиме кілька місяців. Тільки 12% думають, що війна закінчиться за пів року-рік чи більше.
Тих, хто взагалі не вірить у перемогу, практично немає. 17% поки що не змогли відповісти на це питання.
Нагадаємо, раніше повідомляли, що 91% опитаних, думаючи про ситуацію в Україні, відчуває надію. Лише 6% відчувають безвихідь.