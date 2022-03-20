​Абсолютна більшість українців упевнені, що Україна зможе відбити напад Росії, - соцопитування

Абсолютна більшість українців упевнені, що Україна зможе відбити військовий напад Російської Федерації.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Так, 77% опитаних вважають, що справи в Україні рухаються у правильному напрямку. Протилежної думки лише 14%, 10% не змогли оцінити. У всіх регіонах і серед усіх вікових груп домінує оцінка напрямку як правильного.

Віра в перемогу залишається на найвищому рівні: 93% опитаних вірять у те, що Україна зможе відбити напад РФ. Упевненість у перемозі переважає в усіх регіонах країни.

Фото: ratinggroup.ua

Половина (47%) опитаних сподіваються, що Україна зможе перемогти у війні з РФ уже в найближчі кілька тижнів. Чверть (23%) вважають, що війна триватиме кілька місяців. Тільки 12% думають, що війна закінчиться за пів року-рік чи більше.

Тих, хто взагалі не вірить у перемогу, практично немає. 17% поки що не змогли відповісти на це питання.

Фото: ratinggroup.ua

Фото: ratinggroup.ua

Нагадаємо, раніше повідомляли, що 91% опитаних, думаючи про ситуацію в Україні, відчуває надію. Лише 6% відчувають безвихідь.