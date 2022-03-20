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Українські захисники ліквідували вже трьох командирів російських полків, – Генштаб ЗСУ

Командира 356 бригади поранено. 

Українські захисники ліквідували вже трьох командирів російських полків, – Генштаб ЗСУ
"Ілюстрації роботи протиповітряної оборони України".
Фото: Міноборони

Зберігається загроза завдання Росією ракетних ударів по Україні високоточною зброєю великої дальності, зокрема і гіперзвуковою ракетою "Кинджал". Країна-окупантка також готується залучити війська Білорусі до наступу. 

Загалом стан, положення і характер оборони України не змінилися, захисники утримують зайняті райони та рубежі, повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 12 годину 25 доби протистояння російським загарбникам. Противник зазнає значних втрат. 

"Під час боїв отримав поранення командир 346 окремої бригади спецпризначення з Прохладного, знищено командирів 331 парашутно-десантного костромського ударного полку; «кузниці комдивів» – 247 десантно-штурмового кавказького козачого полку зі Ставрополя; 6 гвардійського танкового червонопрапорного полку з Чебаркуля", – йдеться в повідомленні.

На Поліському напрямку ворог намагається закріпитись на захоплених рубежах, очікує посилення угруповання за рахунок прибуття резервів, проводить підготовку до наступу на Київ. На цьому напрямку росіяни відновили повітряну розвідку та обстріли позицій Збройних сил України із застосуванням армійської авіації та артилерії. 

На Сіверському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив, але продовжує перегрупування своїх військ і зосереджує сили для подальшого наступу. Після вогневого ураження з боку наших захисників окупанти були змушені перейти до оборони та мінування місцевості.

"На Слобожанському напрямку окупанти активних наступальних дій не проводили. На території Бєлгородської області, поблизу Державного кордону України, виявлено позиції артилерії великої потужності. Ворог не полишає намірів установити контроль над містом Ізюм, але втратив боєздатність своїх підрозділів і зупинений", – додали в ГУР. 

Ворог зосереджується на штурмі Рубіжного, Сєвєродонецька, Попасної. Загарбники намагалися прорвати оборону наших військ у районі населеного пункту Верхньоторецьке, але зазнали втрат.

Продовжує він блокувати й обстрілювати місто-герой Маріуполь.

На Південнобузькому напрямку активних наступальних дій не велось, на окремих напрямках ворог перейшов до оборони.

Нагадаємо, Генштаб оцінює загрозу наступу з Білорусі на Волинському напрямку як високу. ЗСУ зазначають, що готові до відсічі. 

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