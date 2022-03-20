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Чотири кораблі РФ обстріляли Маріуполь

До цього місто обстрілювали з літаків, гармат, танків і залпових систем.

Чотири кораблі РФ обстріляли Маріуполь
Фото: Pravda Gerashchenko

Удень 20 березня чотири кораблі російських військово-морських сил обстріляли Маріуполь.

Про це повідомили у пресслужбі полку "Азов".

"Щойно місто Маріуполь було обстріляно 4 кораблями Військово-морського флоту Росії. Ворог продовжує цинічно руйнувати українське місто, використовуючи весь доступний йому арсенал. Після авіації, артилерії та танків російські окупанти нищать місто важким озброєнням бойових кораблів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в Маріуполі мешканців вулиць Азовстальської та Українського козацтва Лівобережного району незаконно депортують на територію Росії.

19 березня Росія знову завдала удару по місцю, де від бомб ховалися мирні мешканці Маріуполя. Ворог скинув бомби на школу мистецтв №12 у Лівобережному районі.

Як повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, мешканці Маріуполя, які втекли від обстрілів російських окупантів до Мангуша та Мелекіного, помирають від голоду.

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