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The Wall Street Journal опублікувала статтю про успіхи українських військ на Миколаївщині

Близько 15 російських танків та бойових машин були захоплені у робочому стані.

The Wall Street Journal опублікувала статтю про успіхи українських військ на Миколаївщині
Фото: facebook.com/tsoua2020

В американських медіа звернули увагу на зруйновані плани російського ворога у Вознесенську на Миколаївщині. Місто знаходиться на підходах до Південноукраїнської атомної електростанції та розглядалося ворогом як маршрут наступу на Одесу з тилу. 

Про це написали у пресцентрі Міністерства оборони.

"Американське видання The Wall Street Journal розповіло про дводенний бій під Вознесенськом, після якого місцеві вже понад тиждень збирають тіла ліквідованих російських солдатів і вантажать їх у вагони-рефрижератори. Ані ракетні удари, ані десантування штурмових військ загарбників з гелікоптерів, ані атаки бронетанкових колон та робота снайперських розрахунків не допомогли окупантам захопити місто", - йдеться у повідомленні.

Попри те, що база територіальної оборони у Вознесенську була атакована однією з перших, українські сили завадили розгортанню та ліквідували мінометні розрахунки у полях навколо міста. Українські бійці знищили до десятка одиниць ворожої техніки. Близько 15 російських танків та бойових машин були захоплені у робочому стані. Після незначного впорядкування вони будуть працювати проти самих росіян. 

Зазначимо, що на початку березня російським військам вдалося просунутися біля міста Вознесенськ Миколаївської області, що на Таврійському напрямку. Тоді ЗСУ зупинили солдатів РФ, у Вознесенську тривали бої, і всі спроби противника просунутися безпосередньо в бік Миколаєва були відбиті. Пізніше Генштаб ЗСУ повідомляв про те, що українські сили стримують російських військових на півдні у напрямку Вознесенська, а також Кривого Рогу, Нововоронцовки та Миколаєва.

Нагадаємо, що 18 березня у Вознесенську, що на Миколаївщині, по одному зі складів завдали авіаудару.

А 19 березня голова Миколаївської ОДА Віталій Кім попросив миколаївців "збирати в мішечки" трупи російських військових.

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