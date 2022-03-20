Росія продовжує обстрілювати Чернігів, по Миколаївщині били з "Градів", – зведення від ОДА

У Київській області вночі були повітряні тривоги, однак вона минула відносно спокійно. Ворог відмовився від активних дій та активно окопується, зводить фортифікаційні спорудження, намагається налагодити логістику.

Були бої та обстріли в Макарові, Бучі, Гостомелі, Ворзелі. Загарбник веде хаотичний обстріл соціальної інфраструктури та житлових масивів. Переміщення ворога зафіксовано в Вишгородському та в Броварському районах. У Чернігові тривають обстріли міста, зокрема багатоповерхівок та промислових районів, повідомили в зведенні ОДА станом на 8 ранку.

Вночі були повітряні тривоги в Чернігові та області. У міста немає світла, опалення, пробеми зі зв‘язком, більша частина міста – без газу.

Артобстріли передмістя Сум тривають вже тиждень, не обійшлася без них і ця ніч, була повітряна тривога.

У Житомирській області вночі Росія завдала ракетного удару по селу Коростенського району. Зруйновано промислову будівлю. Жертв немає.

В Кіровоградській області спокійно, вночі – одна тривога.

У Дніпрі вранці теж була тривога.

Вночі у Харкові були кілька атак, є загоряння житлових будинків, працюють рятувальники. Увечері внаслідок останнього обстрілу в районі ХТЗ загинули 2 цивільних, зокрема 9-річна дитина.

Атака з неба над Харковом суттєво зменшилися. На сьогодні фіксують розвідувальні літальні апарати. ЗСУ по деяким напрямках перейшли до контратаки, на дальніх підходах до Харкова розбивають ворожі колони. Учора в Дергачівському районі мобільний підрозділ Нацгардії знищив велику кількість живої сили та техніки окупантів.

Росія намагається прорватися в напрямку на Ізюм, але ЗСУ ведуть бої.

Запорізька область – ніч без змін. За вказівкою військових з 16:00 суботи впроваджена комендантська година до ранку понеділка.

Рівненщина – кілька повітряних тривог вночі. Волинь – спокійно, Вінничина – тривога вранці, Хмельниччина та Тернопіль – вночі. Черкаси, Львівщина – спокійно.

На Полтавщині – ніч тихо, зранку були тривоги. Чернівці – тихо, Івано-Франківськ – відносно спокійно.

Вночі були обстріли Лисичанська та Рубіжного Луганської області. Вчора був гуманітарний коридор, тож ситуація була більш-менш спокійна у Сєвєродонецьку. Але за добу у Сєвєродонецьку та Рубіжному пошкоджено або зруйновано близько 30 об’єктів.

На Донеччині обстріли по всій лінії: Авдіївка, Мар'їнка, Торецьк. У Мар'їнці була спроба прориву. Місто сильно побите.

Важка ситуація в Маріуполі. У місті голод, вуличні бої. Люди намагаються самотужки виїхати.

В окупованих селищах поблизу Маріуполя – Мангуш, Мелекине – зібралося багато біженців. На решті території області ситуація напружена, але здебільшого контрольована, крім Волновахи.

Миколаївську область обстрілювали "Градами". Продовжуються бої в області. Проходить евакуація з сіл, які відстояли, та доставка гуманітарки. У частині населених пунктів відсутнє тепло та світло.

Херсонщина – ніч неспокійна, по області було чутно звуки вибухів, обстрілів. Ця інформація уточнюється. Загалом ситуація на Херсонщині з кожним днем наближаться до критичної. У більшості віддалених районів та тих громадах, де перебувають росіяни, майже гуманітарна катастрофа.

Щодня збільшується кількість місць, де рашисти роздають свою гумдопомогу. Все це робиться під зйомки відеокамер рашистських ЗМІ.

Одеса – ніч була спокійною, зранку повітряна тривога.