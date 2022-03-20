З Броварів і Бучі упродовж 19 березня вдалося вивезти понад 3 тисячі осіб.

Крім того, в Бучу вдалося доставити гуманітарну допомогу – медикаменти, воду, одяг.

На Київщині 19 березня вдалося вивезти понад 3 тисячі осіб з небезпечних точок регіону.

Про це повідомив колишній голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

За його словами, 19 березня, вдалося продовжити евакуацію з найбільш небезпечних точок області за двома напрямками – броварському та бучанському.

З Броварів повернулися 45 автобусів, яким вдалося вивезти близько 2,5 тисячі осіб.

З Бучі в Білогородку повернулися 7 автобусів. Вони доставили близько 320 осіб, у тому числі 8 лежачих літніх людей і бабусю 106 років. Жителі також виїжджали з регіону на особистих автомобілях. Їх число не наводиться. Крім того, в Бучу вдалося доставити гуманітарну допомогу – медикаменти, воду, одяг.

Також Олексій Кулеба зазначив, що вдалася евакуація від Романковського мосту. Звідти забрали близько 300 осіб, з них 5 літніх і 5 важко поранених.

«Не спрацював гуманітарний коридор в Бородянку. Там йдуть активні бойові дії. Евакуаційна колона не змогла дійти до людей», – додав він.

Олексій Кулеба уточнив, що вдалося евакуювати понад 3 тисячі осіб. Всього з небезпечних точок вдалося вивезти понад 50 тисяч місцевих жителів.

За інформацією заступника голови ОП Кирила Тимошенка, у суботу Україні вдалося евакуювати 6 623 людини гуманітарними коридорами.