У КБ "Луч" заявляють щодо протиправних дій та "російських агентів" в "Укроборонпром"

", - "У државному київському конструкторському бюро "Луч" розповсюдили інформацію про нанесення тілесних ушкоджень в.о. директора ДП «Спецоборонмаш» представниками "Укроборонпром". Мова йде про заступника Генерального директора ДК "Укроборонпром" Романа Забарчука та начальника управління високоточної зброї Андрія Артюшенка.

Відповідна заява розміщена на сторінці КБ "Луч" в Фейсбук.

Відповідно до заяви КБ, ці дві особи 18 березня, за допомогою зброї та катувань намагались дізнатися про місцезнаходження ракет та комплектуючих до комплексів "Скіф", "Корсар", "Вільха", "Нептун", а також місцезнаходження підрозділів які їх отримали.

При цьому стверджується, що санкцію на катування Забарчук та Артюшенко отримали безпосередньо від Генерального директора ДК "Укроборонпром" Юрія Гусєва.

"18 березня 2022 року перед входом до ДК «Укроборонпром» співробітниками управління безпеки Концерну були застосовані до Сердюка Д. О. (в.о. директора ДП «Спецоборонмаш», - LB.ua) заходи фізичного впливу, відібрано документи, особисту зброю, нанесено тілесні ушкодження", - сказано у повідомленні.

Далі йдеться про те, що більше 8 годин Сердюк Д. О. "проти своєї волі утримувався у приміщенні ДК «Укроборонпром», де заступником Генерального директора ДК «Укроборонпром» Забарчуком Романом Володимировичем та начальником управління високоточної зброї Артюшенком Андрієм Арнольдовичем проводився допит з застосуванням заходів психологічного впливу та фізичного впливу".

Також повідомляється, що "вказаними посадовцями неодноразово підтверджено санкцію Генерального директора ДК «Укроборонпром» Гусєва Ю. В. застосування до Сердюка Д. О. вказаних заходів".

Це сталося після того, як 24 лютого 2022 року в.о. директора ДП «Спецоборонмаш» Сердюк Д. О. брав особисту участь у передачі Збройним Силам України, Національній Гвардії України, Службі безпеки України ракетно-артилерійського озброєння ДП «ДержККБ «Луч», яке перебувало на зберіганні у філії №1 ДП «Спецоборонмаш» у м. Малин.

"Не дивлячись на завданий Російською Федерацією ракетно-бомбовий удар по вказаному підприємству, Сердюк Д. О. організував пошуково-організаційні роботи і зміг врятувати та передати до військових формувань України та підприємств військово-промислового комплексу десятки тон боєприпасів та комплектуючих до них. Звіт за даними заходами надано до Ради національної безпеки і оборони України, Міністерства оборони України та Головнокомандувача Збройних Сил України", - зазначено у тексті.

Стверджується, що керівництво ДК «Укроборонпром» намагалося отримати від Сердюка Д. О. інформацію щодо військових підрозділів, до яких ДП «Спецоборонмаш» передавало врятовані під час російського ракетно-бомбового удару ракети та комплектуючі до ракетних комплексів «Скіф», «Корсар», «Вільха», «Нептун» та інформацію щодо місця перебування ключових співробітників ДП «ДержККБ «Луч» та ДП «Спецоборонмаш».

"Зазначимо, що Забарчук Р. В. особисто підтверджував, що його родич працює в уряді Російської Федерації. У свою чергу, Артюшенко А. А. за президенства Януковича В. Ф. очолював Центральне ракетно-артилерійське управління ЗСУ та Департамент розробок і закупівель Міністерства оборони України. Вказаний посадовець несе особисту відповідальність за зниження боєздатності Збройних Сил України та скорочення всіх програм розробок озброєння у 2010-2014 роках. ДП «ДержККБ «Луч» неодноразово висловлювало здивування фактом обіймання вказаними особами посад у ДК «Укроборонпром»", - йдеться у заяві з закликом "терміново усунути російських агентів від управління ДК «Укроборонпром»".

У свою чергу, в "Укроборонпром" цю інформацію спростовують.

"Інформація, яка з‘явилась на фейсбук-сторінці КБ "ЛУЧ" щодо обставин перебування в.о. директора ДП «Спецоборонмаш» Сердюка Д.О. у приміщенні Укроборонпрому, не відповідає дійсності", - сказано у їх повідомленні.

Нагадаємо, окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч". Це сталося внаслідок боїв у Житомирській області 27 лютого.