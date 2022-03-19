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Папа Франциск відвідав українських дітей у ватиканській лікарні

Від початку війни у лікарні надали допомогу 50 українських дітям-біженцям.

Папа Римський Франциск ввечері 19 березня прибув до ватиканської педіатричної лікарні "Bambino Gesù" ("Дитятка Ісуса"), де відвідав дітей, котрі прибули з України. 

Фото: Vatican Media

На цей час у відділеннях лікарні перебувають 19 дітей, а загалом від початку війни їх прибуло приблизно 50, повідомляють Vatican News.

"Йдеться про пацієнтів з різними недугами (онкологічні, неврологічні та інші), що втекли в перші дні війни, а також є діти, що прибули нещодавно - з важкими пораненнями", – пише видання.

Фото: vaticannews.va

Фото: vaticannews.va

Фото: vaticannews.va

Фото: vaticannews.va

"Папа побував у палатах, відвідавши всіх маленьких пацієнтів, перш ніж повернутися до Ватикану", – йдеться в повідомленні.

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