Парашути використовують у боєприпасах лише двох типів - освітлювальних і касетних. Причому перші прямої загрози не становлять, а другі - вкрай небезпечні.

Про це повідомляє Defence Express.

"Якщо говорити дуже спрощено, то парашути використовується у боєприпасах лише двох типів - освітлювальних і касетних", - сказано в повідомленні.

Освітлювальні, в принципі, самі по собі ніякої загрози не становлять, бо використовуються у темну пору доби для ілюмінації на полі бою.

Інша річ - касетні. У деяких з них, наприклад у реактивному снаряді 9М55К1 для 300 мм реактивної системи залпового вогню "Смерч", дійсно використовуються парашути.

Він потрібен для того, щоб снаряд "розкидав" окремі суббоєприпаси.

Вони можуть виглядати так:

Саме такі снаряди були використані під час війни в Нагірному Карабасі. І під їхню дію потрапили цивільні.

Принцип цих суббоєприпасів: кожен має індивідуальне наведення. Зазвичай це доволі примітивна теплова головка самонаведення, яка має реагувати на тепло бронетехніки. Але на практиці може захопити і цивільні автомобілі.

Водночас найбільш розповсюджені касетні боєприпаси взагалі не мають додаткових систем наведення та просто розкидаються по площі.

Враховуючи загальну низку якість військової техніки виробництва РФ, слід зазначити, що район, який рашистами був обстріляний касетними боєприпасами, становить підвищену небезпеку.

Існує вірогідність того, що суббоєприпаси не здетонують і будуть лежати на землі. Тому необхідно бути вкрай обережним, не наближатись до підозрілих предметів, тим паче, не підіймати їх.

Нагадаємо радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що в Києві "вперше було зафіксовано факт використання новітнього озброєння - снарядів, які спускаються на парашутах".