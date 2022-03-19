Повітряна тривога оголошена майже в усіх областях України
Повітряна тривога оголошена майже в усіх областях України
МЗС Білорусі замовчує причини загибелі білоруських далекобійників в Україні
МЗС Білорусі замовчує причини загибелі білоруських далекобійників в Україні
Окупанти суттєво вичерпали свої людські ресурси, – Генштаб
Окупанти суттєво вичерпали свої людські ресурси, – Генштаб
Командування Сил спецоперацій показало знищення російського "Тигра" з високопосадовцем 35-ї армії
Командування Сил спецоперацій показало знищення російського "Тигра" з високопосадовцем 35-ї армії
Росія завдала ракетного удару по складу ЗСУ в Делятині на Франківщині
Росія завдала ракетного удару по складу ЗСУ в Делятині на Франківщині
У Львові, Дніпрі, Харкові були чутні вибухи (оновлюється)
У Львові, Дніпрі, Харкові були чутні вибухи (оновлюється)
Військові показали відео знищення ворожих вертольтів в Чорнобаївці
Військові показали відео знищення ворожих вертольтів в Чорнобаївці
Чернігівська, Дніпропетровська область, Кривий Ріг - повітряна тривога
Чернігівська, Дніпропетровська область, Кривий Ріг - повітряна тривога
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські військові вивезли кілька тисяч маріупольців у Росію

Людей забирали до фільтраційних таборів, де окупанти перевіряли телефони та документи людей. 

Російські військові вивезли кілька тисяч маріупольців у Росію
Фото: Pravda Gerashchenko

Російські військові примусово вивезли кілька тисяч маріупольців до Росії. Про це повідомляє Маріупольська міська рада. 

"Окупанти незаконно вивозили людей із Лівобережного району та сховища у будівлі спортклубу, де від постійних бомбардувань ховалося понад тисячі людей (переважно жінки та діти). У цих районах точилися бойові дії. Для збереження життів маріупольців Збройні сили України відійшли від місць масового скупчення людей, чим і скористалася сторона агресора", - йдеться в повідомленні.

Маріупольська міськрада зазначає, що спершу окупанти забирали людей до фільтраційних таборів, де перевіряли телефони та документи. Після цього частину маріупольців переправляли до віддалених російських міст. Доля інших людей лишається невідомою.

"Те, що сьогодні роблять окупанти – знайоме старшому поколінню, яке застало жахливі події Другої світової війни, коли нацисти насильно захоплювали людей. Складно уявити, щоб у 21 столітті людей насильно вивозили в іншу країну", - зазначив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

Нагадаємо, що 19 березня Україні вдалося евакуювати 6 623 людини гуманітарними коридорами.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також