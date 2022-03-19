Російські військові вивезли кілька тисяч маріупольців у Росію

Людей забирали до фільтраційних таборів, де окупанти перевіряли телефони та документи людей.

Російські військові примусово вивезли кілька тисяч маріупольців до Росії. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"Окупанти незаконно вивозили людей із Лівобережного району та сховища у будівлі спортклубу, де від постійних бомбардувань ховалося понад тисячі людей (переважно жінки та діти). У цих районах точилися бойові дії. Для збереження життів маріупольців Збройні сили України відійшли від місць масового скупчення людей, чим і скористалася сторона агресора", - йдеться в повідомленні.

Маріупольська міськрада зазначає, що спершу окупанти забирали людей до фільтраційних таборів, де перевіряли телефони та документи. Після цього частину маріупольців переправляли до віддалених російських міст. Доля інших людей лишається невідомою.

"Те, що сьогодні роблять окупанти – знайоме старшому поколінню, яке застало жахливі події Другої світової війни, коли нацисти насильно захоплювали людей. Складно уявити, щоб у 21 столітті людей насильно вивозили в іншу країну", - зазначив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

Нагадаємо, що 19 березня Україні вдалося евакуювати 6 623 людини гуманітарними коридорами.