19 березня окупанти вперше за багато днів не обстрілювали столицю, – голова Київської ЦВА

Обстановка в Києві та області складна, але контрольована. Доба у столиці минула спокійно. У суботу, 19 березня, окупанти вперше за багато днів не обстрілювали столицю.

Про це повідомив голова Київської міської військово-цивільної адміністрації Микола Жернов.

"Наші сили Протиповітряної оборони у постійній бойовій готовності та готові цілодобово знищувати повітряні цілі противника в небі над Києвом. Але варто сказати, що вперше за ці дні столицю не обстріляли рашистські загарбники", – розповів голова КМЦВА.

Він заявив, що влада продовжує евакуйовувати людей із сіл і містечок Київщини, забезпечує транспортом, допомагає з тимчасовим проживанням.

Активних наступальних дій за сьогодні на Київщині не було. Ворожі війська здійснюють перегрупування та логістичне забезпечення своїх підрозділів, закріплюються на захоплених рубежах і готуються до відновлення наступальних дій. Основні зусилля окупантів спрямовані на оточення Києва.

"Завдяки героїзму українських бійців і стійкому командуванню сил оборони Київ утримує свої рубежі. Кожен ворожий танк, кожного російського солдата буде знищено ще на околицях міста", – наголосив Микола Жернов.