В окупованому Криму окремі підрозділи морської піхоти втратили до 90% особового складу, - Генштаб

А у зв’язку зі спротивом українців установити проросійську владу на тимчасово підконтрольних росіянам територіях неможливо.

В окупованому росіянами Криму окремі підрозділи морської піхоти втратили до 90% особового складу і не мають резервів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 19 березня 18:00.

"Російські війська продовжують зазнавати значних втрат. У тимчасово окупованому Криму окремі підрозділи морської піхоти втратили до 90 відсотків особового складу, резервів для відновлення втрат немає. Спостерігаються спроби укомплектувати роти для відправки в Україну за рахунок відряджених з інших військових частин. У цих підрозділах понад 20 осіб написали рапорти про відмову брати участь у війні проти України, до «відказників» застосовують репресивні методи впливу", - повідомляє Генштаб.

Ситуація на окремих ділянках наразі така:

- Миколаївський напрямок: ворожі підрозділи, що були укомплектовані за рахунок мобілізації на тимчасово окупованій території Донецької області, зазнали суттєвих втрат. За дві доби боїв - понад 200 осіб, решта деморалізовані та відмовляються брати участь у бойових діях;

- до Луганської обласної лікарні щодня прибувають рефрижератори з вантажем «200» другого армійського корпусу РФ;

- Чернігівський напрямок: російські загарбники намагались роздавати «гуманітарну допомогу», але місцеві мешканці не беруть. Схожа ситуація в Київській і Херсонській областях.

Нагадаємо, що російські окупанти знову не пропустили на Херсонщину фури з гуманітарним вантажем і не дозволили розвантажити необхідний жителям Херсонщини вантаж.