Ця розмова наштовхнула мене на декілька важливих висновків. Насамперед ми справді опинилися в точці формування нової геополітичної реальності. І, схоже, йдеться не просто про зміну політичних еліт чи черговий етап американської внутрішньої політики, а про глибшу трансформацію світового порядку, який формувався після Другої світової війни.

20 листопада взяв участь у дискусії в межах спільного проєкту LB.ua та EFI Group «Нова країна», присвяченій результатам проміжних виборів у США, майбутньому трансатлантичної безпеки та тому, як Україні будувати відносини зі Сполученими Штатами в нових політичних умовах.

Фото: EPA/UPG

Світ більше не хоче жити за правилами, встановленими після Другої світової війни. Але нових правил поки що немає.

Про це свідчить зростання кількості держав, які прагнуть переглянути теперішню систему міжнародних відносин, а також зміну ролі самих Сполучених Штатів. Протягом десятиліть саме американське лідерство було основою західних коаліцій, системи безпеки та підтримки міжнародного порядку. Сьогодні Вашингтон дедалі менше готовий виконувати роль глобального гаранта стабільності.

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Результати проміжних виборів у США самі собою не означають автоматичного посилення американської підтримки України. Навіть за зміни балансу сил у Конгресі зовнішня політика Сполучених Штатів визначатиметься передусім їхніми внутрішніми інтересами.

Звідси один із найважливіших практичних висновків: найближчим часом головним військовим партнером України залишатиметься Європа. Водночас це не означає, що нам можна послабити роботу зі Сполученими Штатами. Навпаки, необхідно системно формувати двопартійну підтримку України, працюючи не лише з демократами, а й із республіканцями.

Особливо важливо, що американська політика стає дедалі більш прагматичною. І тут нам потрібно навчитися говорити зі Сполученими Штатами мовою їхніх інтересів: економіки, безпеки, технологій, оборонної промисловості та стратегічного партнерства.

Ми часто сприймаємо таку зміну як відхід від цінностей або навіть як недостатню солідарність. Але чи не є це нашою власною помилкою? Коли американці починають говорити мовою економічних інтересів, ми нерідко ображаємося, замість того щоб запропонувати їм переконливу модель взаємовигідного партнерства.

Окремої уваги заслуговує позиція Китаю та її можливі наслідки для України.

Під час тристороннього саміту США, Китаю та Росії в Шеньчжені китайська сторона вкотре задекларувала прихильність принципам суверенітету й територіальної цілісності держав. У контексті російської агресії проти України така риторика, безумовно, привертає увагу. Під час дискусії прозвучала думка, що Україні варто активніше використовувати цю позицію Китаю у власних інтересах, фактично спиратися на задекларовану Пекіном прихильність до територіальної цілісності.

Однак я б не поспішав із такими висновками.

Китайський підхід до цього питання має інший стратегічний вимір. Пекін послідовно використовує принцип територіальної цілісності для обґрунтування власних претензій на Тайвань і перспективи його так званого возз’єднання з материковим Китаєм. Для китайського керівництва це не просто питання міжнародного права, а одна з фундаментальних складових державної політики.

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Тому виникає принципова суперечність: принцип, який Україна використовує для захисту власної незалежності та міжнародно визнаних кордонів, Китай може використовувати для обґрунтування зміни політичного статусу іншої території всупереч волі її населення.

На мою думку, Україні необхідно чітко усвідомлювати цю різницю. Ми можемо вітати будь-які заяви про повагу до територіальної цілісності держав і використовувати їх для нагадування Пекіну про неприпустимість російської агресії. Але це не означає, що ми повинні беззастережно підтримувати китайське трактування цього принципу або ставати на бік Пекіна в питанні Тайваню.

Для України важливо послідовно захищати не вибіркове застосування міжнародного права, а його універсальність. Інакше сьогоднішня дипломатична вигода може обернутися проблемою для нас у майбутньому.

Європа також змінюється. І для України це не менш важливо, ніж результати американських виборів.

Підтримка радикальних політичних сил у європейських країнах сприяє не зміцненню, а роз’єднанню Європи, послаблюючи її здатність виступати самостійним геополітичним центром.

На цьому тлі змінюється і роль країн Центрально-Східної Європи. Польща та Балтійські держави, які тривалий час сприймалися передусім як форпост західної безпеки, можуть втрачати частину свого попереднього стратегічного значення. Для України це особливо чутливо, адже саме цей регіон був одним із найпослідовніших прихильників нашої європейської та євроатлантичної інтеграції.

Водночас у короткостроковій перспективі трансатлантична система безпеки навряд чи зазнає радикальних змін. Проте Європа дедалі більше усвідомлюватиме необхідність створення власної безпекової архітектури.

Для України це означає, що питання європейської інтеграції вже не можна розглядати виключно як політичний чи економічний проєкт. Це питання нашої довгострокової безпеки.

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Окремий вимір дискусії — цінності та роль християнської ідентичності.

У сучасній американській політиці помітну роль відіграє релігійна складова суспільного життя. Водночас досвід Ізраїлю демонструє, наскільки важливим може бути формування особливого, майже сакрального ставлення до підтримки власної держави серед міжнародних партнерів.

Це змушує замислитися: чи достатньо Україна працює з ціннісною складовою свого міжнародного позиціонування?

Ми часто апелюємо до демократії, свободи, міжнародного права та територіальної цілісності. Але чи достатньо цього для суспільств, у яких релігійна ідентичність залишається важливою частиною політичного світогляду?

Можливо, нам варто значно активніше пояснювати Україну через її християнську історію, культурну спадщину та роль у захисті європейської цивілізації. Київ — один з історичних і духовних центрів християнського світу. І цей вимір нашої ідентичності може бути важливим елементом міжнародної комунікації.

Але тут є принципова межа: християнська риторика не повинна перетворюватися на інструмент внутрішньополітичного розмежування або підміняти державну стратегію. Йдеться не про політизацію релігії, а про вміння говорити зі світом мовою зрозумілих йому цінностей.

Ще один важливий висновок — Україні необхідно навчитися мислити довгою дистанцією.

Українському суспільству непросто витримувати стратегічну перспективу, зокрема через відносно короткий досвід сучасного державотворення. Це справді важливе зауваження. Українська політика часто живе короткими циклами: вибори, рейтинги, кадрові рішення, ситуативні домовленості. Але геополітичні процеси розвиваються десятиліттями.

Необхідно також посилювати оборонну співпрацю зі США, зокрема через механізми ленд-лізу. Важливим ресурсом залишаються традиційні союзники України в американському Конгресі, серед яких є представники розвідувального та безпекового середовища.

Це ще раз підтверджує: американську підтримку не можна зводити до відносин із конкретною адміністрацією чи окремими політичними лідерами. Потрібна інституційна мережа союзників, яка працюватиме незалежно від результатів наступних виборів.

Замість висновку

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Для мене головний підсумок цієї дискусії полягає в тому, що Україна має перестати сприймати себе виключно як державу, яка потребує міжнародної допомоги.

Ми повинні навчитися пропонувати власну стратегічну цінність: безпекову, економічну, технологічну та цивілізаційну.

Американська підтримка більше не може сприйматися як безумовна константа. Європа ще тільки формує власну модель безпеки. Китай прагне посилити свій вплив і просуває власне бачення міжнародного порядку. А Росія використовує будь-які суперечності між західними союзниками для руйнування теперішньої системи міжнародних відносин.

У цій ситуації Україні недостатньо просто чекати, коли Захід визначиться зі своїм майбутнім. Нам потрібно самим бути суб’єктом цих змін.

І, мабуть, найважливіше питання, яке я виніс із дискусії: чи готові ми перейти від політики очікування підтримки до політики формування спільних інтересів із нашими партнерами?

Адже у світі, де дедалі більше говорять мовою сили, економіки та національних інтересів, виживають не лише ті, хто має союзників, а й ті, хто здатен бути для них стратегічно необхідним.