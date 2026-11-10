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США не змінюватимуть зовнішню політику після поразки республіканців, – Рубіо

Остаточні рішення, наголосив держсекретар США, залишаються за Дональдом Трампом.

США не змінюватимуть зовнішню політику після поразки республіканців, – Рубіо
Марко Рубіо
Фото: EPA

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що результати проміжних виборів до Конгресу не вплинуть на зовнішньополітичний курс адміністрації Дональда Трампа. За його словами, визначальну роль у формуванні політики США й надалі відіграватиме президент.

Про це Рубіо сказав журналістам після зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 у Парижі, повідомляє Associated Press.

Він наголосив, що Конгрес має повноваження впливати на зовнішню політику через фінансування та нагляд за діяльністю адміністрації, однак остаточні рішення залишаються за главою держави.

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Рубіо також запевнив, що Трамп налаштований домагатися завершення конфліктів з Іраном та між Росією й Україною. Водночас Вашингтон продовжить дотримуватися принципу "Америка передусім".

Контекст

Зустріч у Парижі стала першою закордонною поїздкою Рубіо після проміжних виборів у США, за підсумками яких демократи отримали контроль над Конгресом. Під час переговорів міністрів G7 виявилися помітні розбіжності щодо низки міжнародних питань, зокрема війни Росії проти України, конфлікту з Іраном та діяльності Міжнародного кримінального суду.

Міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд зазначила, що після зміни керівництва Палати представників і Сенату залишається відкритим питання, як саме Вашингтон реалізовуватиме свою політику.

Глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас також наголосила, що результати виборів відображають волю американців і можуть спричинити зміни в політичному курсі. Водночас Європа готова співпрацювати з американською адміністрацією та Конгресом у питаннях, де сторони можуть досягти спільних результатів.

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