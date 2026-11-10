WSJ: США евакуювали літаки з другої британської авіабази через загрозу з боку Ірану

Літаки перемістили до Німеччини та у інші місця.

У понеділок США вивели американські літаки з авіабази Королівських військово-повітряних сил Великої Британії в Англії після загрози з боку Ірану, повідомили Wall Street Journal джерела, обізнані із ситуацією.

За їхніми словами, американські посадовці досі з’ясовують точний характер загрози для RAF Mildenhall: чи йдеться про безпосередню небезпеку, чи про загрозу загального характеру.

Згідно з даними відстеження польотів та інформацією ще одного посадовця, обізнаного із ситуацією, два американські літаки-заправники, які перебували на базі Мілденголл, рано-вранці змінили маршрут і вирушили до Німеччини. Пізніше того ж дня кілька інших літаків-заправників, розміщених на базі, також перемістили до Німеччини та інших місць.

Реклама

Представник ВПС США відмовився надати подробиці щодо переміщення авіаційних засобів, однак зазначив, що американські літаки переміщуються між військовими базами та оперативними пунктами з різних причин.

У понеділок група «Вісімки» – вісім найвищих керівників Конгресу США, відповідальних за політичні питання та розвідку, – отримала звіт щодо загроз з боку Ірану, повідомило джерело, обізнане із зустріччю.

У жовтні директор Національної розвідки США Джей Клейтон заявив, що Іран перебуває на «просунутій стадії» планування атак на американський персонал на Близькому Сході. Цим він пояснив раптову евакуацію дипломатів США з низки представництв у регіоні.

У понеділок, відповідаючи на запитання щодо цих побоювань, державний секретар США Марко Рубіо сказав: «Ми відреагували на це, перемістивши людей подалі від загрози».

За словами американського посадовця, обізнаного із ситуацією, США підвищили рівень безпеки на авіабазах RAF Mildenhall і RAF Lakenheath, якими користуються американські військові, до рівня FPCON Charlie. Його запроваджують, коли розвідувальні дані свідчать про ймовірність певної форми терористичної атаки.

Минулого місяця Пентагон повернув до США бомбардувальники B-1 з іншої британської авіабази — RAF Fairford. Як раніше повідомляла газета The Wall Street Journal, американські посадовці занепокоїлися складною операцією, яку, за їхніми даними, готували за підтримки Ірану з метою вбивства американських пілотів і атак на літаки за допомогою безпілотників та інших засобів.