В Румунії піднімали винищувачі через повітряну ціль біля кордону з Україною

Ввечері 9 листопада в Румунії піднімали в повітря винищувачі через виявлену повітряну ціль неподалік кордону з Україною.
Про це повідомили в Міноборони Румунії.
Ціль помітили в повітряному просторі України приблизно за 20 кілометрів на північний схід від румунського міста Суліна. Через це румунські ВПС підняли два літаки F-16 для патрулювання повітряного простору країни.
У зв'язку з цим у східній частині повіту Тулча оголошували повітряну тривогу. Це відбулося приблизно о 17:19 за місцевим часом.
Близько 18:03 тривогу скасували.
«Ціль увійшла в повітряний простір на відстані до 20 км на схід від Суліни і незабаром після цього зникла з екранів радарів», — зазначили в Міноборони.