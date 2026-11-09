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В Румунії піднімали винищувачі через повітряну ціль біля кордону з Україною

Ціль помітили за 30 кілометрів від румунського міста Суліна.

В Румунії піднімали винищувачі через повітряну ціль біля кордону з Україною
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Ввечері 9 листопада в Румунії піднімали в повітря винищувачі через виявлену повітряну ціль неподалік кордону з Україною.

Про це повідомили в Міноборони Румунії.

Ціль помітили в повітряному просторі України приблизно за 20 кілометрів на північний схід від румунського міста Суліна. Через це румунські ВПС підняли два літаки F-16 для патрулювання повітряного простору країни.

У зв'язку з цим у східній частині повіту Тулча оголошували повітряну тривогу. Це відбулося приблизно о 17:19 за місцевим часом.

Близько 18:03 тривогу скасували. 

«Ціль увійшла в повітряний простір на відстані до 20 км на схід від Суліни і незабаром після цього зникла з екранів радарів», — зазначили в Міноборони.

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