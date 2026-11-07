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Румунія відновила роботу своєї єдиної АЕС "Чернаводе"

Перший енергоблок Чорнаводської АЕС повторно підключили до національної енергосистеми. Другий реактор поки не можуть запустити через недостатній рівень води в Дунаї.

Румунія відновила роботу своєї єдиної АЕС "Чернаводе"
АЕС в румунському місті Чернаводе
Фото: Digi24

У Румунії відновили роботу першого енергоблока Чорнаводської атомної електростанції, який не працював понад три місяці. Наразі він забезпечує 3,11% загального виробництва електроенергії в країні.

Про це пише Digi24.

За даними оператора енергосистеми Transelectrica, на момент повідомлення Чорнаводська АЕС виробляла 192 МВт електроенергії.

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Перший енергоблок зупинили 28 липня через тривалу посуху, яка призвела до зниження рівня води в Дунаї та зменшення її кількості, доступної для охолодження обладнання. Другий реактор зупинили 13 серпня з тієї ж причини.

Процедуру запуску першого енергоблока розпочали 4 листопада після того, як фахівці підтвердили наявність мінімально необхідних умов для безпечної роботи. Після підключення до енергосистеми потужність реактора збільшуватимуть поступово, проводячи необхідні перевірки.

Другий енергоблок поки не можуть запустити. Для цього рівень води в Дунаї має зрости й залишатися достатньо високим протягом кількох днів. Nuclearelectrica заявила про готовність розпочати процедуру його запуску, щойно будуть виконані технічні та гідрологічні умови.

Кожен із двох реакторів має потужність близько 700 МВт. Коли обидва енергоблоки працюють, вони забезпечують приблизно 20% потреб Румунії в електроенергії.

  • АЕС у Чернаводе використовує воду з Дунаю для систем охолодження, тому через низький рівень річки влада вживає додаткових заходів для забезпечення стабільної роботи станції.
  • Улітку Збройні сили Румунії провели контрольований підрив скелі Паржоя на Дунаї, щоб перенаправити частину водного потоку до рукава Старий Дунай і забезпечити необхідний рівень води для роботи атомної електростанції "Чернаводе". Це була вже друга спроба підриву. Попередня операція не дала очікуваного результату.
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