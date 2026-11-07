FT: Росія вперше за 30 років почала експортувати чавун через арктичний порт Мурманська

Через українські удари по російських об’єктах у Чорному морі експортери шукають альтернативні маршрути.

Росія вперше з 1996 року почала відвантажувати чавун на експорт через арктичний порт Мурманська. Таку зміну логістики пов’язують із проблемами перевезень через Чорне море на тлі українських ударів по російських суднах та інфраструктурі.

Про це пише Financial Times.

14 жовтня Мурманський порт заявив, що вперше за майже 30 років почав обробляти чавун. Згодом у Telegram-каналі порту опублікували відео завантаження металу та повідомили про різке збільшення вантажопотоку через зміни в логістиці на півдні Росії.

Реклама

За даними видання, понад 180 залізничних вагонів доставили чавун з Уралу для пробного відвантаження 65 тисяч тонн до Середземного моря. Імовірним пунктом призначення судна є Туреччина, оскільки імпорт російського чавуну до ЄС заборонений із 1 січня 2026 року.

Новий маршрут приблизно на 10 днів довший за перевезення через Чорне море та суттєво збільшує витрати. Аналітик з металів цінового агентства Argus Остін Барнс зазначив, що фрахт із Мурманська до Туреччини коштує майже вдвічі дорожче, ніж із чорноморських портів. За його словами, деякі російські виробники платять на 100 доларів за тонну більше за доставку сировини залізницею та морем.

Російські експортери шукають альтернативні маршрути через удари по суднах у Чорному морі, які тривають із літа. За даними компанії з морської безпеки Ambrey, цього року в регіоні зафіксували майже 700 ударів.

Останнє відвантаження чавуну з російського чорноморського порту Новоросійськ відбулося 31 липня.

Через переорієнтацію перевезень на інші порти зростає навантаження на російську залізницю. Раніше Росія значною мірою перенаправила експорт сировини до портів Балтійського моря, однак через їхнє перевантаження частину вантажів доводиться відправляти у віддаленіші регіони.

Для організації перевалки чавуну Мурманський порт виготовив спеціальні ковші, а вантажно-розвантажувальне обладнання оснастив електромагнітами. Після завершення пробного відвантаження там планують оцінити можливість регулярного експорту металу.

Аналітик із морських перевезень зі Стамбула Йорук Ішик зазначив, що труднощі з пошуком альтернативних маршрутів свідчать про логістичні проблеми Росії.

За його словами, швидко змінити напрямки перевезень складно через обмежені можливості інфраструктури.