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Ракетні війська Сил оборони "Нептунами" уразили завод російського ВПК в Орлі

Підприємство "Протон-Електротекс" виготовляє, зокрема, модулі для крилатих ракет Х-71 "Ковер" та перемикачі-інвертори для ракет "Іскандер-М".  

Ракетні війська Сил оборони "Нептунами" уразили завод російського ВПК в Орлі
Фото: Exilenova+

Уночі 7 листопада Сили оборони України завдали удару по підприємству російського військово-промислового комплексу АТ "Протон-Електротекс" в Орлі РФ. Для атаки застосували берегові ракетні комплекси "Нептун" Військово-морських сил ЗСУ.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, зафіксовано влучання в ціль. На території підприємства виникла пожежа, також лунали вибухи. Масштаби завданих збитків наразі уточнюють.

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АТ "Протон-Електротекс" – російський виробник оптоелектронного обладнання та приладів повного виробничого циклу. Серед продукції підприємства – модулі для крилатих авіаційних ракет Х-71 "Ковер" і перемикачі-інвертори для балістичних ракет 9М723 оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М".

Ураження підприємства може ускладнити виробництво комплектуючих для ракет, якими російська армія атакує українські міста.

Сили оборони України, реалізуючи право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, продовжують системно вживати заходів, спрямованих на підрив воєнно-економічного потенціалу російського агресора та примушення рф до припинення збройної агресії проти України.

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