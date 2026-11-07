Кількість загиблих унаслідок авіаудару по Комишувасі зросла до 55 людей

Рятувальники виявили з-під завалів тіла та рештки ще дев'ятьох людей.

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Кількість загиблих унаслідок російського авіаудару по селищу Комишуваха Запорізького району 2 листопада зросла до 55 людей.

Про це повідомляє ДСНС України.

За минулу добу під час пошукових робіт рятувальники виявили та вилучили з-під завалів тіла й рештки ще дев'ятьох загиблих.

Попри складні умови та постійну загрозу повторних російських ударів, рятувальники й кінологи ДСНС продовжують розбирати зруйновані конструкції та обстежувати територію в пошуках загиблих.

2 листопада російські війська атакували школу в Комишувасі, яку використовували для гуманітарних потреб: там місцевим жителям видавали допомогу. За словами президента, від ранку по селищу було кілька ударів авіабомбами. Після першої атаки росіяни завдали повторного удару ще дев’ятьма бомбами – саме по укриттю, де перебували люди.