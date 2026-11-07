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Ракети і дрони уразили завод "Протон" в Орлі та Саратовський НПЗ у Росії

Завдано ракетного удару по підприємству, яке виробляє електронні компоненти для російського озброєння.

Ракети і дрони уразили завод "Протон" в Орлі та Саратовський НПЗ у Росії
Фото: Exilenova+

Уночі 7 листопада ракети уразили завод "Протон" у російському Орлі, а Саратовський нафтопереробний завод атакували безпілотниками. На обох підприємствах після ударів зафіксували пожежі.

Про це повідомляє моніторинговий ресурс Exilenova+.

В Орлі загоряння виникло в районі корпусу №48 заводу "Протон". За попередніми даними, для удару могли застосувати крилаті ракети. Про їхні пуски повідомляли російські ресурси.

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Завод "Протон" спеціалізується на виробництві оптоелектроніки, напівпровідникових приладів та електронних компонентів. Його продукцію використовують у російському озброєнні, зокрема балістичних ракетах "Іскандер-М" та зенітних ракетно-гарматних комплексах "Панцир-С1".

Також безпілотники атакували Саратовський НПЗ. На території підприємства зафіксували кілька осередків займання.

Завод входить до структури компанії "Роснефть" і має проєктну потужність близько 7 млн тонн нафти на рік. Там виробляють бензин, дизельне та суднове пальне, бітуми й інші нафтопродукти. Підприємство також залучене до забезпечення російської армії паливно-мастильними матеріалами.

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