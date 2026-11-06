Москва планує розширити супутникове угруповання до кінця року.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Росія вже використовує власну супутникову мережу "Рассвет", яку позиціонують як аналог Starlink, для військового зв’язку над Україною. Система має підвищити точність російських ударних безпілотників і зробити їх менш вразливими до засобів радіоелектронної боротьби.

Про це пише Reuters з посиланням на ГУР МОУ.

За даними Головного управління розвідки, цього року Росія вивела на орбіту 32 супутники "Рассвет" двома партіями – у березні та липні. Минулого місяця російська влада заявляла про запуск понад 30 супутників.

Реклама

У Москві планують нові запуски до кінця 2026 року, щоб розширити географічне покриття та поступово розгорнути повноцінну низькоорбітальну систему зв’язку.

Речник ГУР Андрій Юсов підтвердив використання мережі для військових цілей на території України. Водночас, за його словами, нинішньої кількості супутників недостатньо для безперервного покриття.

"Нинішнього угруповання недостатньо для безперервного покриття території України: зв'язок доступний із перервами, коли супутники пролітають над відповідними районами", – зазначив Юсов.

Для порівняння, мережа Starlink компанії SpaceX Ілона Маска налічує понад 10 тисяч супутників. Її військова версія Starshield працює в Україні, але недоступна Росії. Доступ до систем SpaceX суттєво допоміг Україні у веденні бойових дій.

За інформацією ГУР, "Рассвет" може забезпечувати двосторонній обмін даними з безпілотниками над Україною. Це дозволить розвідувальним дронам передавати інформацію в реальному часі, а операторам ударних БпЛА – змінювати маршрути вже під час польоту. Зокрема, безпілотники зможуть реагувати на зміну розташування цілі або обходити українську протиповітряну оборону.

У перспективі це може підвищити ефективність російських ударних і розвідувальних дронів та ускладнити їх перехоплення засобами радіоелектронної боротьби й розвідки, вважає Юсов.

Київський експерт із безпеки Микола Зенцев також повідомив про ознаки того, що "Рассвет" уже впливає на точність ударів російських реактивних безпілотників. За його словами, Росія має щонайменше два періоди якісного супутникового зв’язку щодня, кожен із яких триває понад годину.

Reuters також зазначає, що українські військові командири зіткнулися з тимчасовими обмеженнями швидкості Starshield, які ускладнили перехоплення російських ударних дронів і призвели до скасування частини ударних операцій. Згодом ці обмеження скасували, однак пояснень щодо їх запровадження не надали.

Реклама

Росія також активізувала атаки на українську енергетичну інфраструктуру та міста, використовуючи нове покоління реактивних безпілотників, які складніше перехоплювати.

Президент України Володимир Зеленський минулого тижня запровадив санкції проти 10 компаній, причетних до розробки "Рассвет". Серед них – російське бюро "1440", яке координує державний проєкт. Компанія планує до 2035 року створити угруповання з понад 900 супутників.

Заступник начальника ГУР генерал-майор Вадим Скібіцький раніше заявляв, що Росія розгортає систему швидше, ніж планувала, а Україна вже обговорює способи протидії їй.

Також українська розвідка оприлюднила перелік із 49 російських і білоруських компаній, які, за її даними, залучені до проєкту. Україна також закликала США запровадити санкції проти підприємств, які підтримують розробку російського аналога Starlink.

За словами тимчасового повіреного України у Вашингтоні, Росія розробляє систему з використанням китайських компонентів.