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У жовтні наземні роботизовані комплекси Сил оборони вперше виконали понад 30 тисяч місій за місяць. У бойовій системі DELTA зафіксували 31 398 завдань, більшість із яких були логістичними та евакуаційними.

Про це повідомляє Міноборони України.

Кількість місій наземних роботизованих комплексів зростала щомісяця. Зокрема, у січні зафіксували 7 511 завдань, у лютому – 7 960, у березні – 9 072, у квітні – 11 028, у травні – 14 059.

У червні НРК виконали 16 663 місії, у липні – 19 935, у серпні – 25 136, у вересні – 28 491, а в жовтні – 31 398.

Таким чином, за перші десять місяців року кількість завдань, виконаних наземними роботизованими комплексами, зросла більш ніж у чотири рази.

У Міноборони наголошують, що застосування наземних роботів на фронті дозволяє виконувати логістичні та евакуаційні завдання, зменшуючи ризики для українських військовослужбовців.