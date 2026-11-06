АОЗ ДОТ вперше законтрактувала багі для Сил оборони

Завдяки тендеру вдалось заощадити близько 1,5 млрд грн, зазначили у Міноборони

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Агенція оборонних закупівель ДОТ уперше законтрактувала багі для Сил оборони. Йдеться про понад 2 000 автомобілів. Про це повідомили у міністерстві оборони.

За словами заступника міністра оборони України Мстислава Баніка, йдеться повнопривідні машини з шинами підвищеної прохідності. При цьому повний привід у них можна вмикати й вимикати.

Агенція оборонних закупівель ДОТ провела спрощені закупівлі в електронній системі Prozorro і поділила їх на 11 окремих лотів. Так постачальники конкурували між собою, а Агенція вибирала найвигідніші пропозиції. Постачальники мають передати майже весь законтрактований транспорт до грудня 2026 року.

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«Економія за підсумками тендеру склала близько 1,5 млрд грн. Таким чином, завдяки тендерним процедурам, ми ефективніше використовуємо ресурси, спрямовуючи зекономлені кошти на інші потреби нашого війська», — зазначив Мстислав Банік.

Багі — легкий мобільний транспорт для бездоріжжя. Він швидкий і маневрений, тож дає підрозділам змогу пересуватися там, де важка техніка застрягає або стає надто помітною, зазначили у Міноборони.

Багі застосовують для виконання таких завдань:

евакуація поранених: медики використовують м'який хід машини й під'їжджають упритул до позицій;

підвіз боєприпасів, провізії, пального та спорядження на віддалені позиції;

ведення розвідки й патрулювання, бо багі рухаються тихо й мобільно;

швидке перекидання невеликих груп піхоти та операторів дронів.

Наразі Сили оборони України використовують на полі бою багі як вітчизняного виробництва, так і іноземні. Серед українських розробок пройшли випробування і мають реальний бойовий досвід багі «Варан», VOLS, «Хижак», «Dracarys». Частина з них вже кодифікована.

Нагадаємо, у вересні оборонний кластер Brave1 спільно із військовими 33 GROUP у складі «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО провели закриті випробування багі українського виробництва, зокрема з функцією дистанційного керування.