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​ДБР повідомило про підозру офіцерці ЗСУ, яка знімалася в "МастерШефі" замість лікування

Військовослужбовиця кілька місяців не виконувала службових обов’язків, але отримувала грошове забезпечення.

​ДБР повідомило про підозру офіцерці ЗСУ, яка знімалася в "МастерШефі" замість лікування
Офіцерка мала бути на лікуванні, а не на зйомках
Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру старшій лейтенантці ЗСУ, яка, за версією слідства, замість перебування на стаціонарному лікуванні займалася особистими справами та брала участь у зйомках кулінарного шоу "МастерШеф".

Про це повідомили в ДБР.

Із квітня до серпня 2025 року офіцерка офіційно перебувала на лікуванні в одному з військово-медичних закладів. Однак фактично більшу частину цього часу вона проводила поза лікарнею – зокрема, у Києві, Харкові та на Одещині.

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Попри це, командування військової частини вважало, що жінка лікується, і продовжувало нараховувати їй грошове забезпечення. За підрахунками слідства, через це держава втратила майже 250 тис. гривень.

Офіцерці інкримінують ухилення від військової служби шляхом обману в умовах воєнного стану та шахрайство, вчинене в цей період і таке, що завдало значної шкоди.

ДБР також з’ясовує, чи допомагали працівники військового медзакладу оформити документи про лікування, хоча офіцерка насправді не перебувала в лікарні. Слідчі перевіряють, чи були в неї спільники.

Фото: ДБР
Фото: ДБР

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