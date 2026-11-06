СБУ та понад 300 українських виробників озброєння домовилися про посилення захисту чутливої інформації

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Служба безпеки України та представники понад 300 українських компаній-виробників озброєння домовилися посилити співпрацю задля протидії ворожим спецслужбам.

Як повідомили у СБУ, взаємодія відбуватиметься у межах програми «Форпост», яку презентували Департаменти контррозвідки і кібербезпеки СБУ. Ця програма спрямована на боротьбу з агентурним проникненням, інсайдерськими та кіберзагрозами на підприємствах оборонно-промислового комплексу.

Програма «Форпост» охоплює три ключові напрями захисту:

протидія умисному інсайдерству, тобто виявлення осіб, яких російські спецслужби намагаються завербувати або вже використовують у своїх інтересах;

запобігання ненавмисному витоку даних, коли працівник несвідомо стає джерелом інформації для ворога. Зокрема, розголошує чутливі відомості в інтерв’ю, галузевих заходах чи соцмережах.

посилення кібербезпеки оборонних підприємств. Він передбачає превентивні заходи для захисту інформаційних систем, попередження про актуальні кіберзагрози, а також допомогу фахівців СБУ у відновленні роботи після ворожих атак та розслідуванні подібних інцидентів.

Служба безпеки надаватиме підприємствам безпекові рекомендації та чіткі алгоритми дій на випадок виявлення загроз. У відповідних інструкціях враховано передовий досвід СБУ із протидії розвідувально-підривній діяльності спецслужбам РФ.

Долучитися до ініціативи та отримати додаткову інформацію можна за допомогою електронної пошти: [email protected].