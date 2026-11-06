Кількість загиблих внаслідок російського удару по Комишувасі зросла до 50 людей

Кількість загиблих внаслідок російського авіаудару по селищу Комишуваха Запорізького району 2 листопада зросла до 50 людей.
Про це повідомили у ДСНС.
Під час проведення пошукових робіт рятувальники виявили та вилучили з-під завалів тіла ще 8 загиблих людей.
Пошуково-рятувальні роботи тривають.
- 2 листопада російські війська атакували школу в Комишувасі, яку використовували для гуманітарних потреб: там місцевим жителям видавали допомогу. За словами президента Володимира Зеленського, від ранку по селищу було кілька ударів авіабомбами. Після першої атаки росіяни завдали повторного удару ще дев’ятьма бомбами – саме по укриттю, де перебували люди.
- Унаслідок удару загинули двоє рятувальників та четверо поліцейських.