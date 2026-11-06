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Кількість загиблих внаслідок російського удару по Комишувасі зросла до 50 людей

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Кількість загиблих внаслідок російського удару по Комишувасі зросла до 50 людей

Кількість загиблих внаслідок російського авіаудару по селищу Комишуваха Запорізького району 2 листопада зросла до 50 людей.

Про це повідомили у ДСНС.

Під час проведення пошукових робіт рятувальники виявили та вилучили з-під завалів тіла ще 8 загиблих людей.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

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