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​На Київщині внаслідок нічної атаки постраждали троє людей, пошкоджена енергетика

По енергетичних об’єктах ворог бив у двох районах області – Білоцерківському та Обухівському.

​На Київщині внаслідок нічної атаки постраждали троє людей, пошкоджена енергетика
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Унаслідок російської атаки на Київщину в ніч на 6 листопада постраждали троє жителів Бориспільського району. Також пошкоджено енергетичні об'єкти у двох районах області.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

У Бориспільському районі після атаки загорілися приватний будинок і господарська споруда. Обидві будівлі знищені вщент. Травм зазнали троє місцевих жителів. Двоє з них пережили гостру реакцію на стрес, у третього чоловіка діагностували черепно-мозкову травму та садна кінцівки. Медики надали всім допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася.

Крім того, у Білоцерківському та Обухівському районах пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури. В Обухівському районі вибухова хвиля також вибила вікна в навчальному корпусі та гуртожитку одного із закладів освіти. На місцях працюють оперативні служби.

  • За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч проти 6 листопада Росія запустила по Україні 227 ударних безпілотників різних типів, зокрема 86 реактивних Shahed. Сили ППО знищили або подавили 196 дронів. Влучання зафіксували на 14 локаціях, падіння уламків – ще на восьми. 
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