​На Київщині внаслідок нічної атаки постраждали троє людей, пошкоджена енергетика

По енергетичних об’єктах ворог бив у двох районах області – Білоцерківському та Обухівському.

Унаслідок російської атаки на Київщину в ніч на 6 листопада постраждали троє жителів Бориспільського району. Також пошкоджено енергетичні об'єкти у двох районах області.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

У Бориспільському районі після атаки загорілися приватний будинок і господарська споруда. Обидві будівлі знищені вщент. Травм зазнали троє місцевих жителів. Двоє з них пережили гостру реакцію на стрес, у третього чоловіка діагностували черепно-мозкову травму та садна кінцівки. Медики надали всім допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася.

Крім того, у Білоцерківському та Обухівському районах пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури. В Обухівському районі вибухова хвиля також вибила вікна в навчальному корпусі та гуртожитку одного із закладів освіти. На місцях працюють оперативні служби.