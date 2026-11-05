​Росіяни атакували Дніпро: у Новокодацькому районі пошкоджені десятки приватних будинків

Внаслідок обстрілу постраждала родина, у якій мешкають двоє людей з інвалідністю.

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У Новокодацькому районі Дніпра внаслідок ранкової російської атаки пошкоджень зазнали 30 приватних будинків.

Про це в Telegram повідомив міський голова Борис Філатов.

Серед постраждалих – родина, у якій живуть двоє людей з інвалідністю.

Наразі комунальні служби та благодійники допомагають мешканцям ліквідовувати наслідки удару: закривають вибиті вікна та пошкоджені покрівлі. На місці також працюють представники районної адміністрації.

Фото: Борис Філатов

Фото: Борис Філатов

Фото: Борис Філатов