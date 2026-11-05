​Росіяни атакували Дніпро: у Новокодацькому районі пошкоджені десятки приватних будинків

У Новокодацькому районі Дніпра внаслідок ранкової російської атаки пошкоджень зазнали 30 приватних будинків.
Про це в Telegram повідомив міський голова Борис Філатов.
Серед постраждалих – родина, у якій живуть двоє людей з інвалідністю.
Наразі комунальні служби та благодійники допомагають мешканцям ліквідовувати наслідки удару: закривають вибиті вікна та пошкоджені покрівлі. На місці також працюють представники районної адміністрації.
- Вранці 5 листопада російська армія атакувала Дніпро та Самар безпілотниками. Унаслідок ударів поранень зазнали троє людей, однак усі вони відмовилися від госпіталізації. У Дніпрі загорілися дах приватного будинку та гаражі, також виникли пожежі на об'єктах критичної інфраструктури.