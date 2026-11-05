Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
ГоловнаСуспільствоВійна

​Померли двоє поліцейських, поранених внаслідок атаки російського дрона поблизу Комишувахи

Ворожий дрон вдарив по службовому авто 1 листопада. Лікарі боролись кілька днів за життя правоохоронців, проте врятувати їх не змогли.

​Померли двоє поліцейських, поранених внаслідок атаки російського дрона поблизу Комишувахи
Загиблі поліцейські
Фото: Нацполіція

У Запорізькій області померли двоє поліцейських, які постраждали внаслідок удару російського безпілотника по службовому автомобілю. 

Про це повідомила Національна поліція.

Йдеться про майора поліції Олега Дубецького, який очолював чергову частину відділення поліції №4 Пологівського районного відділу (місто Оріхів), та його колегу майора Сергія Бережка – заступника начальника цього підрозділу з превентивної діяльності.

1 листопада поблизу Комишувахи російський дрон влучив у службовий автомобіль, унаслідок чого обидва правоохоронці зазнали важких поранень. Медики до останнього намагалися врятувати їх, однак 4 листопада поліцейські померли.

Дубецький і Бережко присвятили службі понад 20 років. За цей час вони виконували службові завдання та відповідали за безпеку людей.

  • Під час російського удару по Комишувасі 2 листопада поліцейські допомагали місцевим жителям дістатися укриття, облаштованого в підземній школі. У Нацполіції повідомили, що внаслідок повторного удару під завалами опинилися четверо правоохоронців і двоє рятувальників. Троє із загиблих поліцейських раніше були змушені виїхати з домівок через окупацію частини Запорізької області, але продовжили службу в інших прифронтових громадах.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies