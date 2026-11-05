​Померли двоє поліцейських, поранених внаслідок атаки російського дрона поблизу Комишувахи

У Запорізькій області померли двоє поліцейських, які постраждали внаслідок удару російського безпілотника по службовому автомобілю.
Про це повідомила Національна поліція.
Йдеться про майора поліції Олега Дубецького, який очолював чергову частину відділення поліції №4 Пологівського районного відділу (місто Оріхів), та його колегу майора Сергія Бережка – заступника начальника цього підрозділу з превентивної діяльності.
1 листопада поблизу Комишувахи російський дрон влучив у службовий автомобіль, унаслідок чого обидва правоохоронці зазнали важких поранень. Медики до останнього намагалися врятувати їх, однак 4 листопада поліцейські померли.
Дубецький і Бережко присвятили службі понад 20 років. За цей час вони виконували службові завдання та відповідали за безпеку людей.
- Під час російського удару по Комишувасі 2 листопада поліцейські допомагали місцевим жителям дістатися укриття, облаштованого в підземній школі. У Нацполіції повідомили, що внаслідок повторного удару під завалами опинилися четверо правоохоронців і двоє рятувальників. Троє із загиблих поліцейських раніше були змушені виїхати з домівок через окупацію частини Запорізької області, але продовжили службу в інших прифронтових громадах.