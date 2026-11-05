​Померли двоє поліцейських, поранених внаслідок атаки російського дрона поблизу Комишувахи

Ворожий дрон вдарив по службовому авто 1 листопада. Лікарі боролись кілька днів за життя правоохоронців, проте врятувати їх не змогли.

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У Запорізькій області померли двоє поліцейських, які постраждали внаслідок удару російського безпілотника по службовому автомобілю.

Про це повідомила Національна поліція.

Йдеться про майора поліції Олега Дубецького, який очолював чергову частину відділення поліції №4 Пологівського районного відділу (місто Оріхів), та його колегу майора Сергія Бережка – заступника начальника цього підрозділу з превентивної діяльності.

1 листопада поблизу Комишувахи російський дрон влучив у службовий автомобіль, унаслідок чого обидва правоохоронці зазнали важких поранень. Медики до останнього намагалися врятувати їх, однак 4 листопада поліцейські померли.

Дубецький і Бережко присвятили службі понад 20 років. За цей час вони виконували службові завдання та відповідали за безпеку людей.