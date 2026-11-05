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За минулу добу росіяни вбили і поранили мешканців Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Окупанти вбили двох людей у Сергіївці та двох у Ясногірці.

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Ще 5 людей отримали поранення: 2 у Краматорську, і по одному у Ясногірці, Слов’янську та Очеретиному.

Як повідомили у Нацполіції, за минулу добу поліція зафіксувала 1 821 атаку по лінії фронту та житловому сектору області.

Під вогнем перебували 7 населених пунктів: міста Краматорськ, Слов’янськ, селища Черкаське, Ясногірка, села Очеретине, Сергіївка, Степанівка.

Руйнувань зазнав 41 цивільний об’єкт, з них 31 житловий будинок.