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За минулу добу росіяни вбили чотирьох мешканців Донеччини (оновлено)

Ще п'ятеро осіб отримали поранення.

За минулу добу росіяни вбили чотирьох мешканців Донеччини (оновлено)
Наслідки російських обстрілів Донеччини

За минулу добу росіяни вбили і поранили мешканців Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Окупанти вбили двох людей у Сергіївці та двох у Ясногірці.

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Ще 5 людей отримали поранення: 2 у Краматорську, і по одному у Ясногірці, Слов’янську та Очеретиному.

Як повідомили у Нацполіції, за минулу добу поліція зафіксувала 1 821 атаку по лінії фронту та житловому сектору області.

Під вогнем перебували 7 населених пунктів: міста Краматорськ, Слов’янськ, селища Черкаське, Ясногірка, села Очеретине, Сергіївка, Степанівка.

Руйнувань зазнав 41 цивільний об’єкт, з них 31 житловий будинок.

  • Росіяни вчора вдарили авіабомбою по історичній будівлі лікарні у Слов’янську. "ФАБ-250" влучила у старий корпус медзакладу в центральній частині міста. Також пошкоджені інші корпуси лікарні та приватні будинки.
  • З початку вторгнення росіяни вбили у регіоні 4461 особу і поранили 10964. Це цифри без урахування Маріуполя та Волновахи.

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