За минулу добу росіяни вбили і поранили мешканців Донецької області.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Окупанти вбили двох людей у Сергіївці та двох у Ясногірці.
Ще 5 людей отримали поранення: 2 у Краматорську, і по одному у Ясногірці, Слов’янську та Очеретиному.
Як повідомили у Нацполіції, за минулу добу поліція зафіксувала 1 821 атаку по лінії фронту та житловому сектору області.
Під вогнем перебували 7 населених пунктів: міста Краматорськ, Слов’янськ, селища Черкаське, Ясногірка, села Очеретине, Сергіївка, Степанівка.
Руйнувань зазнав 41 цивільний об’єкт, з них 31 житловий будинок.
- Росіяни вчора вдарили авіабомбою по історичній будівлі лікарні у Слов’янську. "ФАБ-250" влучила у старий корпус медзакладу в центральній частині міста. Також пошкоджені інші корпуси лікарні та приватні будинки.
- З початку вторгнення росіяни вбили у регіоні 4461 особу і поранили 10964. Це цифри без урахування Маріуполя та Волновахи.